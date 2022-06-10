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Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2022
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:47
2022-06-10T11:02
туризм
туризм
россия
москва
"сокольники"
парк "царицыно"
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."В честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий", – добавляется в сообщении. Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу 11 и 12 июня. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.Так, в парке "Северное Тушино" 11 июня откроется книжная выставка "Россия сквозь века". Посетители "Дубков" смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре "Угадай мелодию". "Совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник "Царицыно". А устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет 12 июня в "Сокольниках".Послушать популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и посмотреть на цирковых артистов можно в парке "Фили". 12 июня в 11.00 на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр. В "Кузьминках" посетители познакомятся с танцами народов мира.
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туризм, россия, москва, "сокольники", парк "царицыно", новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть
10:47 10.06.2022 (обновлено: 11:02 10.06.2022)
 
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России

В московских парках в День России пройдут исторические фестивали, уроки танцев и концерты

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"В честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий", – добавляется в сообщении. Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу 11 и 12 июня. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.
Так, в парке "Северное Тушино" 11 июня откроется книжная выставка "Россия сквозь века". Посетители "Дубков" смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре "Угадай мелодию".
"Совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник "Царицыно".
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А устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет 12 июня в "Сокольниках".
Послушать популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и посмотреть на цирковых артистов можно в парке "Фили".
12 июня в 11.00 на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр.
В "Кузьминках" посетители познакомятся с танцами народов мира.
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ТуризмТуризмРоссияМосква"Сокольники"Парк "Царицыно"Новости - Туризмтуристыкуда поехать в выходныекуда сходитьчто посмотреть
 
 
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