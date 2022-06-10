https://ria.ru/20220610/moskva-1794469285.html

Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России

Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2022

Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России

Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:47

2022-06-10T10:47

2022-06-10T11:02

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."В честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий", – добавляется в сообщении. Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу 11 и 12 июня. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.Так, в парке "Северное Тушино" 11 июня откроется книжная выставка "Россия сквозь века". Посетители "Дубков" смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре "Угадай мелодию". "Совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник "Царицыно". А устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет 12 июня в "Сокольниках".Послушать популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и посмотреть на цирковых артистов можно в парке "Фили". 12 июня в 11.00 на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр. В "Кузьминках" посетители познакомятся с танцами народов мира.

https://ria.ru/20220609/moskva-1794296994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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