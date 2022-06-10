https://ria.ru/20220610/moskva-1794469285.html
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2022
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:47
2022-06-10T10:47
2022-06-10T11:02
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парк "царицыно"
новости - туризм
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."В честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий", – добавляется в сообщении. Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу 11 и 12 июня. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.Так, в парке "Северное Тушино" 11 июня откроется книжная выставка "Россия сквозь века". Посетители "Дубков" смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре "Угадай мелодию". "Совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник "Царицыно". А устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет 12 июня в "Сокольниках".Послушать популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и посмотреть на цирковых артистов можно в парке "Фили". 12 июня в 11.00 на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр. В "Кузьминках" посетители познакомятся с танцами народов мира.
https://ria.ru/20220609/moskva-1794296994.html
https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, россия, москва, "сокольники", парк "царицыно", новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть
10:47 10.06.2022 (обновлено: 11:02 10.06.2022)
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
В московских парках в День России пройдут исторические фестивали, уроки танцев и концерты
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские парки подготовили праздничные программы, приуроченные ко Дню России, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"В честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий", – добавляется в сообщении. Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу 11 и 12 июня. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.
Так, в парке "Северное Тушино" 11 июня откроется книжная выставка "Россия сквозь века". Посетители "Дубков" смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре "Угадай мелодию".
"Совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник "Царицыно".
А устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет 12 июня в "Сокольниках".
Послушать популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и посмотреть на цирковых артистов можно в парке "Фили".
12 июня в 11.00 на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр.
В "Кузьминках" посетители познакомятся с танцами народов мира.