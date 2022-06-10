21:55 10.06.2022 (обновлено: 22:52 10.06.2022)
Мишустин распорядился провести переговоры между "Роскосмосом" и НАСА
Мишустин распорядился провести переговоры между "Роскосмосом" и НАСА о полетах на МКС
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ... о проведении переговоров о подписании договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенные Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях", - говорится в документе.
Во второй половине мая 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что проект соглашения с США о перекрестных полетах на МКС пока не прошел согласование в российских министерствах и еще не отправлен в правительство.
До этого гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.
Перекрестные полеты, когда одно место в российском корабле отводится под астронавта США, а кресло в американском корабле - под российского космонавта, это не политическое решение, а техническое, отмечал Крикалев. Оно нужно, чтобы гарантировать работу и российского, и американского сегментов МКС.
Ранее представители НАСА сообщали, что полет российского космонавта на американском корабле Crew Dragon будет возможен в ходе пятой миссии корабля, которая планируется на осень. Если соглашение о перекрестных полетах будет достигнуто, Анна Кикина отправится к МКС на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.