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Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:06
2022-06-10T12:06
2022-06-10T18:10
олег митволь
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня, откуда собирался вылететь в Анталью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Его задержали во Внуково, он собирался улететь в Анталью. <...> Задержали 8 июня", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220610/khakhaleva-1794494978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег митволь, россия, происшествия
12:06 10.06.2022 (обновлено: 18:10 10.06.2022)
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали 8 июня при попытке вылететь в Турцию