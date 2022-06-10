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Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022
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Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:06
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олег митволь
россия
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КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня, откуда собирался вылететь в Анталью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Его задержали во Внуково, он собирался улететь в Анталью. &lt;...&gt; Задержали 8 июня", — сказал собеседник агентства.
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олег митволь, россия, происшествия
12:06 10.06.2022 (обновлено: 18:10 10.06.2022)
 
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник

Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали 8 июня при попытке вылететь в Турцию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня, откуда собирался вылететь в Анталью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Его задержали во Внуково, он собирался улететь в Анталью. <...> Задержали 8 июня", — сказал собеседник агентства.
Судья Елена Хахалева
Вчера, 11:39
Ростовский суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву
 
Олег МитвольРоссияПроисшествия
 
 
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