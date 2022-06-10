https://ria.ru/20220610/mitvol-1794504110.html

Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник

Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2022

Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:06

2022-06-10T12:06

2022-06-10T18:10

олег митволь

россия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, подозреваемый в хищении 900 миллионов рублей, был задержан в московском аэропорту Внуково еще 8 июня, откуда собирался вылететь в Анталью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Его задержали во Внуково, он собирался улететь в Анталью. <...> Задержали 8 июня", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220610/khakhaleva-1794494978.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег митволь, россия, происшествия