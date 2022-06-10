https://ria.ru/20220610/mitvol-1794476488.html

Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница

Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница - РИА Новости, 10.06.2022

Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница

Сотрудники таможни во Внуково проводят беседу с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем, который собирался на отдых в Турцию, обвинений ему не... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:35

2022-06-10T10:35

2022-06-10T11:10

олег митволь

происшествия

внуково (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники таможни во Внуково проводят беседу с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем, который собирался на отдых в Турцию, обвинений ему не предъявлено, сообщила РИА Новости помощница политика Инга.Ранее суд в Красноярске арестовал на 1 месяц и 17 дней Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Он из Внуково хотел лететь в Турцию на отдых. По поводу того, что задержан – когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа... Пока все проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов," - сказала помощница Митволя Инга.Также помощница сообщила, что сейчас Митволь ждет приезда адвоката. "Я только что звонила юристу. Он никак не может дать точной информации. Говорит, еще какой-то адвокат должен приехать," - сказала она.

https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег митволь, происшествия, внуково (аэропорт), москва