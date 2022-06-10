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Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница
Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница - РИА Новости, 10.06.2022
Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница
Сотрудники таможни во Внуково проводят беседу с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем, который собирался на отдых в Турцию, обвинений ему не... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:35
2022-06-10T10:35
2022-06-10T11:10
олег митволь
происшествия
внуково (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники таможни во Внуково проводят беседу с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем, который собирался на отдых в Турцию, обвинений ему не предъявлено, сообщила РИА Новости помощница политика Инга.Ранее суд в Красноярске арестовал на 1 месяц и 17 дней Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Он из Внуково хотел лететь в Турцию на отдых. По поводу того, что задержан – когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа... Пока все проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов," - сказала помощница Митволя Инга.Также помощница сообщила, что сейчас Митволь ждет приезда адвоката. "Я только что звонила юристу. Он никак не может дать точной информации. Говорит, еще какой-то адвокат должен приехать," - сказала она.
https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег митволь, происшествия, внуково (аэропорт), москва
10:35 10.06.2022 (обновлено: 11:10 10.06.2022)
Сотрудники таможни беседуют с Митволем во Внуково, сообщила его помощница
Помощница Митволя: сотрудники таможни проводят с ним беседу, обвинений не предъявлено