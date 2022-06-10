https://ria.ru/20220610/miting-1794581833.html
В Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента
В Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента - РИА Новости, 10.06.2022
В Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента
Митинг оппозиции в Кишиневе завершился в пятницу у здания администрации президента Молдавии, на ступенях которого протестующие оставили пустые кастрюли,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:22
2022-06-10T15:22
2022-06-10T15:33
в мире
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Митинг оппозиции в Кишиневе завершился в пятницу у здания администрации президента Молдавии, на ступенях которого протестующие оставили пустые кастрюли, передает корреспондент РИА Новости.Акции протеста оппозиции длятся в Молдавии с середины мая. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.Протесты в пятницу продолжили в молдавской столице сторонники и представители Партии коммунистов и партии "Шор". В акции участвовали порядка 100 человек, среди них депутаты парламента, представляющие оппозиционные силы. Манифестанты высказывали свои претензии по поводу роста цен, высокой инфляции, низкого уровня жизни. Акция началась у здания правительства, затем манифестанты направились к парламенту, а завершили протест перед президентским дворцом. Некоторые пришли с пустыми кастрюлями.Национальное бюро статистики Молдавии в пятницу сообщило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%.Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
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в мире, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев
15:22 10.06.2022 (обновлено: 15:33 10.06.2022)
В Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента
В Кишиневе митингующие оставили пустые кастрюли у здания администрации президента Молдавии
КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Митинг оппозиции в Кишиневе завершился в пятницу у здания администрации президента Молдавии, на ступенях которого протестующие оставили пустые кастрюли, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста оппозиции длятся в Молдавии
с середины мая. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Протесты в пятницу продолжили в молдавской столице сторонники и представители Партии коммунистов и партии "Шор". В акции участвовали порядка 100 человек, среди них депутаты парламента, представляющие оппозиционные силы. Манифестанты высказывали свои претензии по поводу роста цен, высокой инфляции, низкого уровня жизни. Акция началась у здания правительства, затем манифестанты направились к парламенту, а завершили протест перед президентским дворцом. Некоторые пришли с пустыми кастрюлями.
"Мы завершаем сегодня свою акцию, но протесты против действующей власти продолжатся. Мы оставим на пороге "президентуры" кастрюли. Пусть это будет символом позора этой власти, которая не может справиться с кризисом. Будем добиваться досрочных выборов в парламент и отставки руководства страны", - заявила депутат от Партии коммунистов Диана Караман.
Национальное бюро статистики Молдавии в пятницу сообщило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%.
Отдельно свои акции проводит Партия социалистов, которая на фоне заявлений об экономических провалах действующей власти обвинила главу государства Майю Санду
в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, в частности, на экс-президента страны Игоря Додона
и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.