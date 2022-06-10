https://ria.ru/20220610/mir-1794684703.html
Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"
Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир" - РИА Новости, 10.06.2022
Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты почетным донорам и ряд других платежей предлагается перевести на карты "Мир", сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:39
2022-06-10T20:39
2022-06-10T21:44
общество
жкх
карта "мир"
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты почетным донорам и ряд других платежей предлагается перевести на карты "Мир", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ведомство также уточнило, что большинство федеральных социальных выплат уже начисляется на указанные карты. В частности, это пенсии, пособия для нуждающихся семей с детьми.
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общество, жкх, карта "мир", министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
20:39 10.06.2022 (обновлено: 21:44 10.06.2022)
Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"
Минтруд предложил перевести на карту "Мир" коммунальные и некоторые другие выплаты