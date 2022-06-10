https://ria.ru/20220610/mir-1794684703.html

Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"

Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир" - РИА Новости, 10.06.2022

Минтруд предложил перевести выплату коммунальных субсидий на карту "Мир"

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты почетным донорам и ряд других платежей предлагается перевести на карты "Мир", сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:39

2022-06-10T20:39

2022-06-10T21:44

общество

жкх

карта "мир"

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты почетным донорам и ряд других платежей предлагается перевести на карты "Мир", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ведомство также уточнило, что большинство федеральных социальных выплат уже начисляется на указанные карты. В частности, это пенсии, пособия для нуждающихся семей с детьми.

https://ria.ru/20220520/podklyuchenie-1789742788.html

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2022

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общество, жкх, карта "мир", министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия