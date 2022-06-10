https://ria.ru/20220610/mh17-1794551343.html

Обвиняемый по делу MH17 Пулатов заявил в суде о своей невиновности

Обвиняемый по делу MH17 Пулатов заявил в суде о своей невиновности - РИА Новости, 10.06.2022

Обвиняемый по делу MH17 Пулатов заявил в суде о своей невиновности

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил суду о своей невиновности в авиакатастрофе и попросил... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:06

2022-06-10T14:06

2022-06-10T15:15

в мире

mh17. расследование

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил суду о своей невиновности в авиакатастрофе и попросил оправдать его.В Нидерландах 9-10 июня проходят последние слушания перед вынесением вердиктов по делу о крушении малайзийского Boeing. В ходе этих заседаний в судебном комплексе Схипхол выступает защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, которая отвечает на представленные в мае аргументы голландской прокуратуры."Я не виновен. Я не имею никакого отношения к крушению рейса 17 июля 2014 года. Я надеюсь получить справедливый судебный процесс... И надеюсь, что на суд не повлияет политическое давление, которому он подвергается все эти годы. Гаагский суд имеет репутацию независимого суда.. .И я прошу суд оправдать меня. Пожалуйста, оправдайте меня", - сказал Пулатов в видеообращении, которое показала защита в ходе заседания в пятницу.Он отметил, что активно участвует в судебном процессе и предлагает суду свою помощь в поиске ответов на вопрос, кто на самом деле виноват в гибели 298 пассажиров."Для меня важно, чтобы была установлена истина. Для меня важно, чтобы мою страну перестали обвинять в этой трагедии", - подчеркнул фигурант дела.Заседание транслировалось на сайте Окружного суда Гааги, который ведет дело об авиакатастрофе малайзийского Boeing.Как ранее сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, суд вынесет вердикты по делу о крушении рейса MH17 17 ноября или 15 декабря этого года.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

https://ria.ru/20220330/mh17-1780898517.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, mh17. расследование