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"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель - РИА Новости, 10.06.2022
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"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель
"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель - РИА Новости, 10.06.2022
"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель
Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:09
2022-06-10T14:58
в мире
олаф шольц
анналена бербок
украина
германия
киев
bild
нато
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель.Ранее дипломат назвал решение экс-канцлера блокировать кандидатуру Украины — "страны, управляемой олигархами" — на вступление в НАТО исторической ошибкой."Оправдания бывшего канцлера за категорический отказ Украины от членства в НАТО в 2008 году абсурдны. &lt;...&gt; [Ее позиция] это одна из самых серьезных кардинальных ошибок экс-канцлера, с которой придется бороться", — утверждает украинский посол.Комментаторы заметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях."В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100 процентов: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе", — высказался Genesis11."Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка", — сыронизировал Fabian_K."Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия — где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины — продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом", — считает 2010ff."Я с нетерпением жду его реакции, если заявка кандидата не пройдет. Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь", — отметил Zunke."Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя", — уверен herbert.nau.В прошлом Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву, а за нежелание посещать украинскую столицу обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".На этой неделе издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794259652.html
https://ria.ru/20220608/merkel-1794026777.html
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в мире, олаф шольц, анналена бербок, украина, германия, киев, bild, нато
12:09 10.06.2022 (обновлено: 14:58 10.06.2022)
 
"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель

Читатели Der Tagesspiegel возмутились нападками Мельника на "лучшего канцлера всех времен"

© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель.
Ранее дипломат назвал решение экс-канцлера блокировать кандидатуру Украины — "страны, управляемой олигархами" — на вступление в НАТО исторической ошибкой.
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"Оправдания бывшего канцлера за категорический отказ Украины от членства в НАТО в 2008 году абсурдны. <...> [Ее позиция] это одна из самых серьезных кардинальных ошибок экс-канцлера, с которой придется бороться", — утверждает украинский посол.
Комментаторы заметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях.
"В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100 процентов: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе", — высказался Genesis11.

"Может быть, Мельник хочет спровоцировать свою давно назревшую отставку?" — поинтересовался комментатор wwal.

"Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка", — сыронизировал Fabian_K.
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"Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия — где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины — продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом", — считает 2010ff.
"Я с нетерпением жду его реакции, если заявка кандидата не пройдет. Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь", — отметил Zunke.
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"Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя", — уверен herbert.nau.
В прошлом Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву, а за нежелание посещать украинскую столицу обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
На этой неделе издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".
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В миреОлаф ШольцАнналена БербокУкраинаГерманияКиевBildНАТО
 
 
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