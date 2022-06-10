https://ria.ru/20220610/melnik-1794504898.html

"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель

"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель - РИА Новости, 10.06.2022

"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель

Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:09

2022-06-10T12:09

2022-06-10T14:58

в мире

олаф шольц

анналена бербок

украина

германия

киев

bild

нато

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель.Ранее дипломат назвал решение экс-канцлера блокировать кандидатуру Украины — "страны, управляемой олигархами" — на вступление в НАТО исторической ошибкой."Оправдания бывшего канцлера за категорический отказ Украины от членства в НАТО в 2008 году абсурдны. <...> [Ее позиция] это одна из самых серьезных кардинальных ошибок экс-канцлера, с которой придется бороться", — утверждает украинский посол.Комментаторы заметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях."В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100 процентов: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе", — высказался Genesis11."Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка", — сыронизировал Fabian_K."Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия — где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины — продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом", — считает 2010ff."Я с нетерпением жду его реакции, если заявка кандидата не пройдет. Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь", — отметил Zunke."Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя", — уверен herbert.nau.В прошлом Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву, а за нежелание посещать украинскую столицу обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".На этой неделе издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794259652.html

https://ria.ru/20220608/merkel-1794026777.html

https://ria.ru/20220608/germaniya-1794074204.html

https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html

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Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, анналена бербок, украина, германия, киев, bild, нато