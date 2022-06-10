12:09 10.06.2022 (обновлено: 14:58 10.06.2022)
"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель
Читатели Der Tagesspiegel возмутились нападками Мельника на "лучшего канцлера всех времен"
© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели газеты Der Tagesspiegel отреагировали на очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который раскритиковал Ангелу Мергель.
"Оправдания бывшего канцлера за категорический отказ Украины от членства в НАТО в 2008 году абсурдны. <...> [Ее позиция] это одна из самых серьезных кардинальных ошибок экс-канцлера, с которой придется бороться", — утверждает украинский посол.
Комментаторы заметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях.
"В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100 процентов: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе", — высказался Genesis11.
"Может быть, Мельник хочет спровоцировать свою давно назревшую отставку?" — поинтересовался комментатор wwal.
"Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка", — сыронизировал Fabian_K.
"Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия — где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины — продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом", — считает 2010ff.
"Я с нетерпением жду его реакции, если заявка кандидата не пройдет. Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь", — отметил Zunke.
"Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя", — уверен herbert.nau.
В прошлом Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву, а за нежелание посещать украинскую столицу обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
На этой неделе издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".