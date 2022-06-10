https://ria.ru/20220610/medpomosch-1794629651.html
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью - РИА Новости, 10.06.2022
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью
Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:33
2022-06-10T17:33
2022-06-10T17:33
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.Он отметил, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированы, основное внимание нужно уделять тем направлениям, которые позволяют сократить смертность и инвалидность.
https://ria.ru/20220610/meditsina-1794514651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российская академия наук
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью
Мурашко заявил о росте уровня удовлетворенности россиян медпомощью