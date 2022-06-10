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В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью - РИА Новости, 10.06.2022
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В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью - РИА Новости, 10.06.2022
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью
Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:33
2022-06-10T17:33
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.Он отметил, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированы, основное внимание нужно уделять тем направлениям, которые позволяют сократить смертность и инвалидность.
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общество, российская академия наук
17:33 10.06.2022
 
В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью

Мурашко заявил о росте уровня удовлетворенности россиян медпомощью

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.
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