https://ria.ru/20220610/medpomosch-1794629651.html

В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью

В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью - РИА Новости, 10.06.2022

В России вырос уровень удовлетворенности населения медпомощью

Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:33

2022-06-10T17:33

2022-06-10T17:33

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России на сегодня возрос и достиг одного из максимальных показателей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.Он отметил, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированы, основное внимание нужно уделять тем направлениям, которые позволяют сократить смертность и инвалидность.

https://ria.ru/20220610/meditsina-1794514651.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, российская академия наук