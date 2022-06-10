https://ria.ru/20220610/mcdonalds-1794469556.html

Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название

Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название - РИА Новости, 10.06.2022

Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название

Официальное приложение закрывшейся в России сети ресторанов быстрого питания McDonald's обновилось и теперь называется "Мой Бургер", выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:12

2022-06-10T10:12

2022-06-10T11:30

технологии

mcdonald's corporation

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальное приложение закрывшейся в России сети ресторанов быстрого питания McDonald's обновилось и теперь называется "Мой Бургер", выяснил корреспондент РИА Новости.В приложении предусмотрены функции оформления заказа или доставки, но они пока не работают. В разделе акций также нет действующих предложений.Некоторые из ресторанов возобновят работу уже 12 июня, но под каким названием они откроются до сих пор неизвестно. Публике пока представили только новый логотип.McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к их классическому перечню.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, mcdonald's corporation, россия