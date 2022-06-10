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Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название - РИА Новости, 10.06.2022
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Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название
Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название - РИА Новости, 10.06.2022
Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название
Официальное приложение закрывшейся в России сети ресторанов быстрого питания McDonald's обновилось и теперь называется "Мой Бургер", выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:12
2022-06-10T11:30
технологии
mcdonald's corporation
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальное приложение закрывшейся в России сети ресторанов быстрого питания McDonald's обновилось и теперь называется "Мой Бургер", выяснил корреспондент РИА Новости.В приложении предусмотрены функции оформления заказа или доставки, но они пока не работают. В разделе акций также нет действующих предложений.Некоторые из ресторанов возобновят работу уже 12 июня, но под каким названием они откроются до сих пор неизвестно. Публике пока представили только новый логотип.McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к их классическому перечню.
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технологии, mcdonald's corporation, россия
10:12 10.06.2022 (обновлено: 11:30 10.06.2022)
 
Приложение бывшего McDonald's обновилось и сменило название

Приложение бывшего McDonald's при обновлении сменило название на "Мой Бургер"

© РИА НовостиПриложение "Мой Бургер" на экране смартфона
Приложение Мой Бургер на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальное приложение закрывшейся в России сети ресторанов быстрого питания McDonald's обновилось и теперь называется "Мой Бургер", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд", — сообщили РИА Новости в компании, выкупившей российский бизнес корпорации.
В приложении предусмотрены функции оформления заказа или доставки, но они пока не работают. В разделе акций также нет действующих предложений.
Некоторые из ресторанов возобновят работу уже 12 июня, но под каким названием они откроются до сих пор неизвестно. Публике пока представили только новый логотип.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.
По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к их классическому перечню.
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