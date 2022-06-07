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Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня - РИА Новости, 07.06.2022
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Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня
Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня - РИА Новости, 07.06.2022
Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня
Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:29
2022-06-07T17:11
россия
общество
москва
одинцово
московская область (подмосковье)
химки
mcdonald's corporation
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", - сообщили в компании.Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово."О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно", - добавили в компании.В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В конце мая стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald's.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
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россия
москва
одинцово
московская область (подмосковье)
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россия, общество, москва, одинцово, московская область (подмосковье), химки, mcdonald's corporation, экономика
16:29 07.06.2022 (обновлено: 17:11 07.06.2022)
 
Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня

Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители у ресторана "Макдоналдс" в Москве
Посетители у ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетители у ресторана "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", - сообщили в компании.
Ресторан McDonald's - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 22:00
Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово.
"О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно", - добавили в компании.
В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В конце мая стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald's.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
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РоссияОбществоМоскваОдинцовоМосковская область (Подмосковье)ХимкиMcDonald's CorporationЭкономика
 
 
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