16:29 07.06.2022 (обновлено: 17:11 07.06.2022)
Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня
Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня
Посетители у ресторана "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", - сообщили в компании.
Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово.
"О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно", - добавили в компании.
В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В конце мая стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald's.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".