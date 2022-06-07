https://ria.ru/20220607/mcdonalds-1793779549.html

Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня

Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня - РИА Новости, 07.06.2022

Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня

Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:29

2022-06-07T16:29

2022-06-07T17:11

россия

общество

москва

одинцово

московская область (подмосковье)

химки

mcdonald's corporation

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", - сообщили в компании.Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово."О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно", - добавили в компании.В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В конце мая стало известно о разработке нового названия американской сети ресторанов в России. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald's.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".

https://ria.ru/20220606/mcdonalds-1793608220.html

https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html

россия

москва

одинцово

московская область (подмосковье)

химки

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, москва, одинцово, московская область (подмосковье), химки, mcdonald's corporation, экономика