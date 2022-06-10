https://ria.ru/20220610/maski-1794625088.html

В Астраханской области отменили масочный режим

В Астраханской области отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022

В Астраханской области отменили масочный режим

Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:22

2022-06-10T17:22

2022-06-10T17:23

распространение коронавируса

общество

игорь бабушкин

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россия

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ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Постановлением Правительства Астраханской области № 264-П, подписанным 9 июня губернатором Игорем Бабушкиным, с сегодняшнего дня приостанавливается действие норм правил поведения для граждан и организаций в период действия режима повышенной готовности, обязывающих граждан обязательно носить медицинские маски в местах массового пребывания, в том числе в торговых точках и общественном транспорте, и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Но несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, по данным правительства, рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции сохраняются для людей пенсионного возраста.

https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html

астраханская область

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Владимир Лаврентьев

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