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В Астраханской области отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
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В Астраханской области отменили масочный режим
В Астраханской области отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
В Астраханской области отменили масочный режим
Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:22
2022-06-10T17:23
распространение коронавируса
общество
игорь бабушкин
астраханская область
коронавирус в россии
медицинские маски
россия
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Постановлением Правительства Астраханской области № 264-П, подписанным 9 июня губернатором Игорем Бабушкиным, с сегодняшнего дня приостанавливается действие норм правил поведения для граждан и организаций в период действия режима повышенной готовности, обязывающих граждан обязательно носить медицинские маски в местах массового пребывания, в том числе в торговых точках и общественном транспорте, и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Но несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, по данным правительства, рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции сохраняются для людей пенсионного возраста.
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общество, игорь бабушкин, астраханская область, коронавирус в россии, медицинские маски, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество
17:22 10.06.2022 (обновлено: 17:23 10.06.2022)
 
В Астраханской области отменили масочный режим

Власти Астраханской области приостановили масочный режим в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Постановлением Правительства Астраханской области № 264-П, подписанным 9 июня губернатором Игорем Бабушкиным, с сегодняшнего дня приостанавливается действие норм правил поведения для граждан и организаций в период действия режима повышенной готовности, обязывающих граждан обязательно носить медицинские маски в местах массового пребывания, в том числе в торговых точках и общественном транспорте, и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Но несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, по данным правительства, рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции сохраняются для людей пенсионного возраста.
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