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В Астраханской области отменили масочный режим
В Астраханской области отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
В Астраханской области отменили масочный режим
Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:22
2022-06-10T17:22
2022-06-10T17:23
распространение коронавируса
общество
игорь бабушкин
астраханская область
коронавирус в россии
медицинские маски
россия
коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Действие масочного режима в Астраханской области приостановлено, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Постановлением Правительства Астраханской области № 264-П, подписанным 9 июня губернатором Игорем Бабушкиным, с сегодняшнего дня приостанавливается действие норм правил поведения для граждан и организаций в период действия режима повышенной готовности, обязывающих граждан обязательно носить медицинские маски в местах массового пребывания, в том числе в торговых точках и общественном транспорте, и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Но несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, по данным правительства, рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции сохраняются для людей пенсионного возраста.
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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17:22 10.06.2022 (обновлено: 17:23 10.06.2022)
В Астраханской области отменили масочный режим
Власти Астраханской области приостановили масочный режим в регионе