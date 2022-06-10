https://ria.ru/20220610/makron-1794631172.html
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев - РИА Новости, 10.06.2022
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:39
2022-06-10T17:39
2022-06-10T17:39
в мире
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в Елисейском дворце.Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон может направиться c визитом в Киев на следующей неделе."Эммануэль Макрон отправится во вторник в Румынию, чтобы встретиться с дислоцированными там французскими войсками, а затем в среду отправится в Молдову", - цитирует Франс Пресс заявление Елисейского дворца.Отмечается, что визит Макрона в Киев на следующей неделе не запланирован, "его дата не определена".В Париже также добавили, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".
https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, киев, франция, украина, румыния
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на следующей неделе