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Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев - РИА Новости, 10.06.2022
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Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев - РИА Новости, 10.06.2022
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:39
2022-06-10T17:39
в мире
эммануэль макрон
киев
франция
украина
румыния
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в Елисейском дворце.Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон может направиться c визитом в Киев на следующей неделе."Эммануэль Макрон отправится во вторник в Румынию, чтобы встретиться с дислоцированными там французскими войсками, а затем в среду отправится в Молдову", - цитирует Франс Пресс заявление Елисейского дворца.Отмечается, что визит Макрона в Киев на следующей неделе не запланирован, "его дата не определена".В Париже также добавили, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".
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в мире, эммануэль макрон, киев, франция, украина, румыния
17:39 10.06.2022
 
Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на следующей неделе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в Елисейском дворце.
Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон может направиться c визитом в Киев на следующей неделе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 01:32
Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
"Эммануэль Макрон отправится во вторник в Румынию, чтобы встретиться с дислоцированными там французскими войсками, а затем в среду отправится в Молдову", - цитирует Франс Пресс заявление Елисейского дворца.
Отмечается, что визит Макрона в Киев на следующей неделе не запланирован, "его дата не определена".
В Париже также добавили, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:46
Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что Россию "нельзя унижать"
 
В миреЭммануэль МакронКиевФранцияУкраинаРумыния
 
 
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