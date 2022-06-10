https://ria.ru/20220610/makron-1794631172.html

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев - РИА Новости, 10.06.2022

Елисейский дворец опроверг сообщения СМИ о визите Макрона в Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:39

2022-06-10T17:39

2022-06-10T17:39

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эммануэль макрон

киев

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующей неделе не планируется, французский лидер направится в Румынию и Молдавию, заявили в пятницу в Елисейском дворце.Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон может направиться c визитом в Киев на следующей неделе."Эммануэль Макрон отправится во вторник в Румынию, чтобы встретиться с дислоцированными там французскими войсками, а затем в среду отправится в Молдову", - цитирует Франс Пресс заявление Елисейского дворца.Отмечается, что визит Макрона в Киев на следующей неделе не запланирован, "его дата не определена".В Париже также добавили, что визит французского лидера на Украину состоится тогда, когда будет "полезен президенту (Владимиру) Зеленскому".

https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html

https://ria.ru/20220608/fraza-1793999396.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, киев, франция, украина, румыния