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Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки - РИА Новости, 10.06.2022
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Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки
Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки - РИА Новости, 10.06.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:47
2022-06-10T12:48
в мире
владимир путин
макеевка
донецкая народная республика
россия
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны украинских войск с применением артиллерии используемого НАТО калибра 155 миллиметров и минометов калибром 120 миллиметров."Украинские боевики ранили мирную жительницу в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле жилых кварталов поселка Дзержинского по ул. Фонтанной повреждения получил многоквартирный жилой дом, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия, нато, сцкк
12:47 10.06.2022 (обновлено: 12:48 10.06.2022)
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки

Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны украинских войск с применением артиллерии используемого НАТО калибра 155 миллиметров и минометов калибром 120 миллиметров.
"Украинские боевики ранили мирную жительницу в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле жилых кварталов поселка Дзержинского по ул. Фонтанной повреждения получил многоквартирный жилой дом, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:13Специальная военная операция на Украине
В Стаханове мирные жители оказались под завалами после обстрела
 
В миреВладимир ПутинМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТОСЦКК
 
 
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