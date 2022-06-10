https://ria.ru/20220610/makeevka-1794521987.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки

Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки - РИА Новости, 10.06.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Макеевки

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:47

2022-06-10T12:47

2022-06-10T12:48

в мире

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макеевка

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны украинских войск с применением артиллерии используемого НАТО калибра 155 миллиметров и минометов калибром 120 миллиметров."Украинские боевики ранили мирную жительницу в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле жилых кварталов поселка Дзержинского по ул. Фонтанной повреждения получил многоквартирный жилой дом, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/lnr-1794211002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия, нато, сцкк