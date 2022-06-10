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При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек - РИА Новости, 10.06.2022
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек
Один мирный житель погиб при обстреле Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских войск, число пострадавших возросло до шести, сообщает штаб... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:40
2022-06-10T11:40
2022-06-10T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
днр
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских войск, число пострадавших возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о трех пострадавших при обстреле Макеевки."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Трочинского, число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, днр
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек
ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще шесть ранены