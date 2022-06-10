https://ria.ru/20220610/makeevka-1794495193.html

При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек

При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек - РИА Новости, 10.06.2022

При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один человек

Один мирный житель погиб при обстреле Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских войск, число пострадавших возросло до шести, сообщает штаб... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:40

2022-06-10T11:40

2022-06-10T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

днр

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских войск, число пострадавших возросло до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о трех пострадавших при обстреле Макеевки."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Трочинского, число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

макеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, макеевка, днр