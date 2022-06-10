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В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:35
2022-06-10T10:35
2022-06-10T10:35
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого, украинские войска понесли значительные потери."НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого
Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого