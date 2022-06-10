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В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого

В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого - РИА Новости, 10.06.2022

В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:35

2022-06-10T10:35

2022-06-10T10:35

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого, украинские войска понесли значительные потери."НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

луганская народная республика

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф