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В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого - РИА Новости, 10.06.2022
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В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:35
2022-06-10T10:35
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого, украинские войска понесли значительные потери."НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:35 10.06.2022
 
В ЛНР заявили, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого

Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР
Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что при огневой поддержке ВС РФ силы ЛНР продолжают наступательные действия в районе Золотого, украинские войска понесли значительные потери.
"НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает наступательные действия в районе Золотого, так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес значительные потери в бронетехнике и живой силе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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