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Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз
Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз
За период с 17 февраля по 10 июня украинские войска выпустили по Луганской народной республике более десяти тысяч боеприпасов различного калибра, провели... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:27
2022-06-10T08:27
2022-06-10T08:43
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. За период с 17 февраля по 10 июня украинские войска выпустили по Луганской народной республике более десяти тысяч боеприпасов различного калибра, провели суммарно порядка тысячи обстрелов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Девятьсот восемьдесят шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10 126 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (14 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1953 снаряда)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
08:27 10.06.2022 (обновлено: 08:43 10.06.2022)
Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз
Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз, применив 14 ракет "Точка-У"