https://ria.ru/20220610/lnr-1794455779.html

Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз

Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска с 17 февраля обстреляли ЛНР 986 раз

За период с 17 февраля по 10 июня украинские войска выпустили по Луганской народной республике более десяти тысяч боеприпасов различного калибра, провели... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:27

2022-06-10T08:27

2022-06-10T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. За период с 17 февраля по 10 июня украинские войска выпустили по Луганской народной республике более десяти тысяч боеприпасов различного калибра, провели суммарно порядка тысячи обстрелов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Девятьсот восемьдесят шесть обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10 126 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (14 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1953 снаряда)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/nebenzya-1794432740.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина