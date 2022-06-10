https://ria.ru/20220610/lechenie-1794562941.html
Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве
Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве - РИА Новости, 10.06.2022
Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве
Миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:38
2022-06-10T14:38
2022-06-10T14:38
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Супругам заочно предъявлено обвинение, собран характеризующий материал, по месту регистрации проведены обыски. Фигуранты объявлены в федеральный розыск", - сказала она.По данным следствия, с 2018 по 2020 годы Никонов без профильного медицинского образования выдавал себя за врача, обладающего эффективным методом лечения детей с ДЦП, и, обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, провел курс массажей, за который получил более трех миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в госбольницу.Иванова добавила, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила массажи за деньги.В ходе следствия также была установлена еще одна семья, которой оказывались аналогичные услуги.Во время допроса потерпевшие сообщили, что в интернете и социальных сетях у Никонова была размещена реклама, в том числе многочисленные отзывы, которые не заставили их сомневаться.Иванова подчеркнула, что сейчас следствие просит обращаться граждан, пострадавших от действий лжеврача или владеющих какой-либо информацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве
Лжеврач Никонов с женой объявлены в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество), п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Супругам заочно предъявлено обвинение, собран характеризующий материал, по месту регистрации проведены обыски. Фигуранты объявлены в федеральный розыск", - сказала она.
По данным следствия, с 2018 по 2020 годы Никонов без профильного медицинского образования выдавал себя за врача, обладающего эффективным методом лечения детей с ДЦП, и, обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, провел курс массажей, за который получил более трех миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в госбольницу.
Иванова добавила, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила массажи за деньги.
В ходе следствия также была установлена еще одна семья, которой оказывались аналогичные услуги.
Во время допроса потерпевшие сообщили, что в интернете и социальных сетях у Никонова была размещена реклама, в том числе многочисленные отзывы, которые не заставили их сомневаться.
Иванова подчеркнула, что сейчас следствие просит обращаться граждан, пострадавших от действий лжеврача или владеющих какой-либо информацией.