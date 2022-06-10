https://ria.ru/20220610/lechenie-1794562941.html

Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве

Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве - РИА Новости, 10.06.2022

Лжеврач Никонов объявлен в розыск после "лечения" детей с ДЦП в Москве

Миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:38

2022-06-10T14:38

2022-06-10T14:38

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Супругам заочно предъявлено обвинение, собран характеризующий материал, по месту регистрации проведены обыски. Фигуранты объявлены в федеральный розыск", - сказала она.По данным следствия, с 2018 по 2020 годы Никонов без профильного медицинского образования выдавал себя за врача, обладающего эффективным методом лечения детей с ДЦП, и, обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, провел курс массажей, за который получил более трех миллионов рублей. Однако состояние девочки только ухудшилось, и родители обратились в госбольницу.Иванова добавила, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила массажи за деньги.В ходе следствия также была установлена еще одна семья, которой оказывались аналогичные услуги.Во время допроса потерпевшие сообщили, что в интернете и социальных сетях у Никонова была размещена реклама, в том числе многочисленные отзывы, которые не заставили их сомневаться.Иванова подчеркнула, что сейчас следствие просит обращаться граждан, пострадавших от действий лжеврача или владеющих какой-либо информацией.

https://ria.ru/20211206/porcha-1762411648.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия