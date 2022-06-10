https://ria.ru/20220610/kurs-1794621596.html

Набиуллина назвала две причины укрепления курса рубля

Набиуллина назвала две причины укрепления курса рубля - РИА Новости, 10.06.2022

Набиуллина назвала две причины укрепления курса рубля

Сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и снижение оттока капитала из России служат главными причинами для укрепления курса рубля, заявила... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:12

2022-06-10T17:12

2022-06-10T18:11

курс рубля

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и снижение оттока капитала из России служат главными причинами для укрепления курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор — сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале, до введения западных санкций.По словам Набиуллиной, укрепление рубля поспособствовало снижению инфляции и цен на товары, которые зависят от курса."Опасения, связанные с ростом цен, выражают практически все, а снижение инфляции, я думаю, для всех граждан выгодно", — добавила глава ЦБ.Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После интервенций ЦБ российская валюта начала укрепляться. В итоге 25 мая курс составил 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро — минимум с февраля 2018-го и с мая 2015 года соответственно.

https://ria.ru/20220610/retsessiya-1794548402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

курс рубля, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия