https://ria.ru/20220610/kurs-1794599175.html
Курс доллара на субботу и выходные составил 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля
Курс доллара на субботу и выходные составил 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля - РИА Новости, 10.06.2022
Курс доллара на субботу и выходные составил 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 61,15 копейки - до 57,778 рубля, курс евро - на 1,1278 рубля, до 60,9656 рубля,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:15
2022-06-10T16:15
2022-06-10T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 61,15 копейки - до 57,778 рубля, курс евро - на 1,1278 рубля, до 60,9656 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Курс доллара на субботу и выходные составил 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля
Курс доллара на субботу и выходные снизился до 57,78 рубля, евро — до 60,97 рубля