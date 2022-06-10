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Курс доллара упал ниже 57 рублей
Курс доллара упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 10.06.2022
Курс доллара упал ниже 57 рублей
Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро – ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:05
2022-06-10T14:05
2022-06-10T14:18
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро – ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск падал на 2,55 рубля - до 56,8 рубля, евро - на 3,48 рубля, до 59,82 рубля.Обе валюты обновляют минимумы с 25 мая.ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:05 10.06.2022 (обновлено: 14:18 10.06.2022)
Курс доллара упал ниже 57 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с 25 мая, евро снизился до 59,8 рубля