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Курс доллара упал ниже 57 рублей

Курс доллара упал ниже 57 рублей - РИА Новости, 10.06.2022

Курс доллара упал ниже 57 рублей

Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро – ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:05

2022-06-10T14:05

2022-06-10T14:18

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает рост: доллар уже дешевле 57 рублей, евро – ниже 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск падал на 2,55 рубля - до 56,8 рубля, евро - на 3,48 рубля, до 59,82 рубля.Обе валюты обновляют минимумы с 25 мая.ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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