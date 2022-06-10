https://ria.ru/20220610/kurs-1794523549.html

Курс евро упал ниже 61 рубля

Курс евро упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 10.06.2022

Курс евро упал ниже 61 рубля

Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля – впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:50

2022-06-10T12:50

2022-06-10T12:56

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

московская биржа

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доллар

курс рубля

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля – впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 1,51 рубля - до 57,84 рубля, евро - на 2,29 рубля, до 61,01 рубля.Минутами ранее евро опускался до 60,86 рубля – минимума с 26 мая.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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