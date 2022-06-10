https://ria.ru/20220610/kurs-1794523549.html
Курс евро упал ниже 61 рубля
Курс евро упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 10.06.2022
Курс евро упал ниже 61 рубля
Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля – впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:50
2022-06-10T12:50
2022-06-10T12:56
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
валюта
динамика курсов валют
доллар
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль днем в пятницу усиливает рост: евро уже падал ниже 61 рубля – впервые с 26 мая, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 1,51 рубля - до 57,84 рубля, евро - на 2,29 рубля, до 61,01 рубля.Минутами ранее евро опускался до 60,86 рубля – минимума с 26 мая.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e436cecc6dce9885c88b5a83af18c344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, доллар, курс рубля, курс доллара, рубль, евро
12:50 10.06.2022 (обновлено: 12:56 10.06.2022)
Курс евро упал ниже 61 рубля
Курс евро на Московской бирже упал ниже 61 рубля впервые с 26 мая