https://ria.ru/20220610/kurorty-1794382695.html
В России выберут курорты Большого Золотого кольца
В России выберут курорты Большого Золотого кольца - РИА Новости, 10.06.2022
В России выберут курорты Большого Золотого кольца
В июне будут определены 18 всесезонных курортов на территории Большого Золотого кольца, сообщает "ПроГород". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:09
2022-06-10T03:09
2022-06-10T03:09
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новости - туризм
ярославская область
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калужская область
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В июне будут определены 18 всесезонных курортов на территории Большого Золотого кольца, сообщает "ПроГород".На стратегической сессии, посвященной разработке туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо", Ростуризм готов оказать всю необходимую поддержку регионам по выбору территорий, которые в будущем станут новыми точками притяжения. Это подчеркнула заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.В каждой из девяти областей Большого Золотого кольца будут выбраны две зоны под развитие всесезонных курортов.На следующих этапах разработки мастер-плана определят основные технико-экономические параметры размещаемых объектов туристической и транспортной инфраструктуры.В девять регионов Большого золотого кольца входят Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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владимирская область
калужская область
ивановская область
костромская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, ярославская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимирская область, калужская область, ивановская область, костромская область, московская область (подмосковье), рязанская область, тверская область, тульская область, куда поехать, куда поехать в выходные, туристы
В России выберут курорты Большого Золотого кольца
В июне выберут 18 курортов на территории Большого Золотого кольца
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В июне будут определены 18 всесезонных курортов на территории Большого Золотого кольца, сообщает "ПроГород".
На стратегической сессии, посвященной разработке туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо", Ростуризм готов оказать всю необходимую поддержку регионам по выбору территорий, которые в будущем станут новыми точками притяжения. Это подчеркнула заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
В каждой из девяти областей Большого Золотого кольца будут выбраны две зоны под развитие всесезонных курортов.
На следующих этапах разработки мастер-плана определят основные технико-экономические параметры размещаемых объектов туристической и транспортной инфраструктуры.
В девять регионов Большого золотого кольца входят Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области.