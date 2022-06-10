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В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 10.06.2022
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В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности
В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности - РИА Новости, 10.06.2022
В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в регионах на севере Крыма и Керчи продлен до 25 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:23
2022-06-10T20:39
керчь
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня - РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в регионах на севере Крыма и Керчи продлен до 25 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С 20.00 10 июня 2022 года до 20.00 25 июня 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Тelegram-канале.Кроме того, по его словам, высокий уровень террористической опасности сохраняется на объектах министерств и комитетов правительства республики.Аксенов подчеркнул, что высокий уровень террористической опасности продлен в качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности региона и ее граждан."Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней. Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220609/terrorizm-1794336093.html
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керчь, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), россия
20:23 10.06.2022 (обновлено: 20:39 10.06.2022)
 
В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

Аксенов: на полуострове продлили высокий уровень террористической опасности до 25 июня

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня - РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в регионах на севере Крыма и Керчи продлен до 25 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 20.00 10 июня 2022 года до 20.00 25 июня 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Тelegram-канале.
Белгород - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:53
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Кроме того, по его словам, высокий уровень террористической опасности сохраняется на объектах министерств и комитетов правительства республики.
Аксенов подчеркнул, что высокий уровень террористической опасности продлен в качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности региона и ее граждан.
"Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней. Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей", - подчеркнул Аксенов.
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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КерчьАрмянскДжанкойСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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