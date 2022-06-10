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На заводе в Карагандинской области Казахстана обрушились кровля
На заводе в Карагандинской области Казахстана обрушились кровля - РИА Новости, 10.06.2022
На заводе в Карагандинской области Казахстана обрушились кровля
Четыре человека погибли, еще один с травмами госпитализирован в результате обрушения кровли на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:30
2022-06-10T15:30
2022-06-10T15:42
в мире
казахстан
карагандинская область
арселормиттал темиртау
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АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один с травмами госпитализирован в результате обрушения кровли на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в Карагандинской области Казахстана, сообщил глава региона Женис Касымбек."Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице", - говорится в сообщении Касымбека на сайте областной администрации.В свою очередь на сайте предприятия уточняется, что в пятницу при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АМТ) произошло обрушение кровли. В результате обрушения свода печи под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей.
https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794327995.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, карагандинская область, арселормиттал темиртау
15:30 10.06.2022 (обновлено: 15:42 10.06.2022)
На заводе в Карагандинской области Казахстана обрушились кровля
На заводе в Карагандинской области Казахстана обрушились кровля, погибли четыре человека