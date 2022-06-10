Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит
Юрист Уткин: кредит досрочно истребуют при нецелевом использовании денег и просрочках
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка", - привел пример нецелевого использования средств юрист.
Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не поддерживает диалог с банком о сроках его выплаты, то банк может обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.