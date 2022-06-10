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Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит - РИА Новости, 10.06.2022
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Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит
Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит - РИА Новости, 10.06.2022
Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит
Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T02:17
2022-06-10T02:17
экономика
кредит
россия
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не поддерживает диалог с банком о сроках его выплаты, то банк может обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.
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экономика, кредит, россия
02:17 10.06.2022
 
Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит

Юрист Уткин: кредит досрочно истребуют при нецелевом использовании денег и просрочках

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка", - привел пример нецелевого использования средств юрист.
Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не поддерживает диалог с банком о сроках его выплаты, то банк может обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.
 
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