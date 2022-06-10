https://ria.ru/20220610/kredit-1794439726.html

Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит

Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит - РИА Новости, 10.06.2022

Названы условия, обязывающие клиентов досрочно вернуть кредит

Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T02:17

2022-06-10T02:17

2022-06-10T02:17

экономика

кредит

россия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два - это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Что касается просрочки, если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит и не поддерживает диалог с банком о сроках его выплаты, то банк может обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, кредит, россия