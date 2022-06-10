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"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена - РИА Новости, 10.06.2022
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"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена
"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена - РИА Новости, 10.06.2022
"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена
Зрители американского телеканала Fox News прокомментировали очередной случай, когда президент США Джо Байден оступился на трапе своего самолета. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T04:08
2022-06-10T04:08
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News прокомментировали очередной случай, когда президент США Джо Байден оступился на трапе своего самолета.На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как Байден, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк, делает несколько шагов по трапу президентского самолета Air Force One, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах."Я помню, как Джо высмеивал (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа, когда тот спускался по скользкому пандусу. &lt;...&gt; Да, отличная работа, Джо", - написал пользователь 300zx driver."Брэндону (мем про Байдена. – прим. ред.) нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!" – пошутил Jim Satterfield."Секретной службе (охране президента США. – прим. ред.) нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него", - сыронизировал inVINcible."Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми", - призвала hallie asbury."Вся (его. – прим. ред.) администрация оступается — и Байден здесь лидирует", - выразил мнение Gary Roadkill."Он всю жизнь оступается, как грустно и жалко", - добавил William Dozier.Это далеко не первый подобный инцидент с участием президента США. В марте прошлого года, при вылете в Атланту, он трижды оступился на трапе Air Force One, причем в последний раз даже упал на одно колено. В мае этого года американский лидер также оступился, поднимаясь по трапу своего самолета.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html
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в мире, сша, джо байден
04:08 10.06.2022
 
"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена

Зрители Fox предложили Байдену использовать эскалатор после очередного конфуза на трапе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News прокомментировали очередной случай, когда президент США Джо Байден оступился на трапе своего самолета.
На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как Байден, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк, делает несколько шагов по трапу президентского самолета Air Force One, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах.
Глобус - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
00:28
Байден насчитал на Земле больше двух полушарий
"Я помню, как Джо высмеивал (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа, когда тот спускался по скользкому пандусу. <...> Да, отличная работа, Джо", - написал пользователь 300zx driver.
"Брэндону (мем про Байдена. – прим. ред.) нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!" – пошутил Jim Satterfield.
"Секретной службе (охране президента США. – прим. ред.) нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него", - сыронизировал inVINcible.
"Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми", - призвала hallie asbury.
"Вся (его. – прим. ред.) администрация оступается — и Байден здесь лидирует", - выразил мнение Gary Roadkill.
"Он всю жизнь оступается, как грустно и жалко", - добавил William Dozier.
Это далеко не первый подобный инцидент с участием президента США. В марте прошлого года, при вылете в Атланту, он трижды оступился на трапе Air Force One, причем в последний раз даже упал на одно колено. В мае этого года американский лидер также оступился, поднимаясь по трапу своего самолета.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
Президент США Джо Байден выступает на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. 8 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 05:10
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