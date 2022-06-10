https://ria.ru/20220610/konfuz-1794445127.html

"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена

"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена - РИА Новости, 10.06.2022

"Нужен эскалатор": американцы высмеяли очередной конфуз Байдена

Зрители американского телеканала Fox News прокомментировали очередной случай, когда президент США Джо Байден оступился на трапе своего самолета. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T04:08

2022-06-10T04:08

2022-06-10T04:08

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News прокомментировали очередной случай, когда президент США Джо Байден оступился на трапе своего самолета.На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как Байден, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк, делает несколько шагов по трапу президентского самолета Air Force One, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах."Я помню, как Джо высмеивал (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа, когда тот спускался по скользкому пандусу. <...> Да, отличная работа, Джо", - написал пользователь 300zx driver."Брэндону (мем про Байдена. – прим. ред.) нужен эскалатор, чтобы попасть на этот чертов самолет!" – пошутил Jim Satterfield."Секретной службе (охране президента США. – прим. ред.) нужно арестовать ступеньки Air Force One… Это второй раз, когда они напали на него", - сыронизировал inVINcible."Почему его семья позволяет этому происходить. Прекратите жестокое обращение с пожилыми людьми", - призвала hallie asbury."Вся (его. – прим. ред.) администрация оступается — и Байден здесь лидирует", - выразил мнение Gary Roadkill."Он всю жизнь оступается, как грустно и жалко", - добавил William Dozier.Это далеко не первый подобный инцидент с участием президента США. В марте прошлого года, при вылете в Атланту, он трижды оступился на трапе Air Force One, причем в последний раз даже упал на одно колено. В мае этого года американский лидер также оступился, поднимаясь по трапу своего самолета.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.Мем "Вперед, Брэндон" появился во время телеинтервью гонщика Nascar Брэндона Брауна. Зрители на заднем плане скандировали нецензурное ругательство в адрес Байдена, но репортер заявила, что они кричат "Вперед, Брэндон". Ситуацию высмеяли в соцсетях, и теперь речевки и плакаты "Вперед, Брэндон" нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.

https://ria.ru/20220610/geografiya-1794438163.html

https://ria.ru/20220609/protest-1794137873.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден