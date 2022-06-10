https://ria.ru/20220610/konflikt-1794516608.html
Затяжной конфликт на Украине угрожает безопасности Европы, заявил Чавушоглу
Затяжной конфликт на Украине угрожает безопасности Европы, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 10.06.2022
Затяжной конфликт на Украине угрожает безопасности Европы, заявил Чавушоглу
Долгосрочный конфликт на Украине имел бы пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:38
2022-06-10T12:38
2022-06-10T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
европа
россия
санкции в отношении россии
турция
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АНКАРА, 10 июня – РИА Новости. Долгосрочный конфликт на Украине имел бы пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Турция с начала войны оказывала значительную политическую и гуманитарную помощь Украине, в то же время пытаясь открыть пространство для дипломатии, поощряя обе стороны к поиску жизнеспособного политического решения. Долгосрочный риск войны будет иметь пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности. Дипломатические усилия должны продолжаться для достижения справедливого и прочного мира. Любое решение, которое будет реализовано, должно защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины" - написал Чавушоглу в статье для чешской газеты Lidove Noviny, перевод которой представило турецкой издание Star.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, европа, россия, санкции в отношении россии, турция, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр
12:38 10.06.2022 (обновлено: 12:40 10.06.2022)
Затяжной конфликт на Украине угрожает безопасности Европы, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: долгосрочный конфликт на Украине угрожает безопасности Европы