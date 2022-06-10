https://ria.ru/20220610/kitay-1794589637.html

В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине

В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине - РИА Новости, 10.06.2022

В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине

Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:47

2022-06-10T15:47

2022-06-10T15:56

в мире

китай

пекин

министерство обороны сша

у цянь

ллойд остин

сингапур

украина

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам Китая, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. По итогам переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов."В ходе переговоров китайская сторона заявила, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров", - заявил У Цянь, слова которого приводит агентство "Цайлянь".Он подчеркнул, что "Китай, будучи ответственной страной, продолжит играть конструктивную роль, однако, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР, Пекин обязательно примет решительные контрмеры".

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

китай

пекин

сингапур

украина

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в мире, китай, пекин, министерство обороны сша, у цянь, ллойд остин, сингапур, украина