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В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине - РИА Новости, 10.06.2022
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В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине - РИА Новости, 10.06.2022
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине
Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:47
2022-06-10T15:56
в мире
китай
пекин
министерство обороны сша
у цянь
ллойд остин
сингапур
украина
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам Китая, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. По итогам переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов."В ходе переговоров китайская сторона заявила, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров", - заявил У Цянь, слова которого приводит агентство "Цайлянь".Он подчеркнул, что "Китай, будучи ответственной страной, продолжит играть конструктивную роль, однако, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР, Пекин обязательно примет решительные контрмеры".
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в мире, китай, пекин, министерство обороны сша, у цянь, ллойд остин, сингапур, украина
15:47 10.06.2022 (обновлено: 15:56 10.06.2022)
 
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине

МО Китая: Пекин даст отпор в случае использования украинского вопроса для вреда КНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Китая
Военнослужащие вооруженных сил Китая - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие вооруженных сил Китая
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам Китая, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. По итогам переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов.
"В ходе переговоров китайская сторона заявила, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров", - заявил У Цянь, слова которого приводит агентство "Цайлянь".
Он подчеркнул, что "Китай, будучи ответственной страной, продолжит играть конструктивную роль, однако, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР, Пекин обязательно примет решительные контрмеры".
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В миреКитайПекинМинистерство обороны СШАУ ЦяньЛлойд ОстинСингапурУкраина
 
 
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