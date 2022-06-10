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В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине - РИА Новости, 10.06.2022
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине
Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:47
2022-06-10T15:47
2022-06-10T15:56
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у цянь
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить интересам Китая, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. По итогам переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов."В ходе переговоров китайская сторона заявила, что Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров", - заявил У Цянь, слова которого приводит агентство "Цайлянь".Он подчеркнул, что "Китай, будучи ответственной страной, продолжит играть конструктивную роль, однако, если кто-то захочет использовать украинский вопрос в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР, Пекин обязательно примет решительные контрмеры".
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
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в мире, китай, пекин, министерство обороны сша, у цянь, ллойд остин, сингапур, украина
15:47 10.06.2022 (обновлено: 15:56 10.06.2022)
В Минобороны Китая заявили о готовности отстаивать позицию по Украине
МО Китая: Пекин даст отпор в случае использования украинского вопроса для вреда КНР