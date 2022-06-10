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Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США - РИА Новости, 10.06.2022
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Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США
Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США - РИА Новости, 10.06.2022
Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США
Китай надеется на развитие здоровых и стабильных отношений с США, что должно достигаться совместными усилиями обеих стран, заявил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:17
2022-06-10T14:51
китай
сша
в мире
цены на нефть
пекин
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ПЕКИН, 10 июня – РИА Новости. Китай надеется на развитие здоровых и стабильных отношений с США, что должно достигаться совместными усилиями обеих стран, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Китай надеется установить с США здоровые и стабильные отношения двух крупных держав, что также должно стать направлением совместных усилий Пекина и Вашингтона", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.По сведениям телеканала, главы оборонных ведомств Китая и США полагают, что армии двух стран должны поддерживать стратегическое взаимодействие на высоком уровне, укреплять стратегическое взаимодоверие, контролировать разногласия и противоречия и не превращать их в конфликты и конфронтацию.
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китай, сша, в мире, цены на нефть, пекин
14:17 10.06.2022 (обновлено: 14:51 10.06.2022)
 
Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США

Глава МО Китая: Пекин надеется на здоровые и стабильные отношения с Вашингтоном

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июня – РИА Новости. Китай надеется на развитие здоровых и стабильных отношений с США, что должно достигаться совместными усилиями обеих стран, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Китай надеется установить с США здоровые и стабильные отношения двух крупных держав, что также должно стать направлением совместных усилий Пекина и Вашингтона", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
По сведениям телеканала, главы оборонных ведомств Китая и США полагают, что армии двух стран должны поддерживать стратегическое взаимодействие на высоком уровне, укреплять стратегическое взаимодоверие, контролировать разногласия и противоречия и не превращать их в конфликты и конфронтацию.
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 14:45
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