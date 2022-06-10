https://ria.ru/20220610/kitay-1794554955.html

Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США

Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США - РИА Новости, 10.06.2022

Министр обороны Китая рассчитывает на развитие отношений с США

Китай надеется на развитие здоровых и стабильных отношений с США, что должно достигаться совместными усилиями обеих стран, заявил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:17

2022-06-10T14:17

2022-06-10T14:51

китай

сша

в мире

цены на нефть

пекин

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ПЕКИН, 10 июня – РИА Новости. Китай надеется на развитие здоровых и стабильных отношений с США, что должно достигаться совместными усилиями обеих стран, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Китай надеется установить с США здоровые и стабильные отношения двух крупных держав, что также должно стать направлением совместных усилий Пекина и Вашингтона", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.По сведениям телеканала, главы оборонных ведомств Китая и США полагают, что армии двух стран должны поддерживать стратегическое взаимодействие на высоком уровне, укреплять стратегическое взаимодоверие, контролировать разногласия и противоречия и не превращать их в конфликты и конфронтацию.

https://ria.ru/20220610/tayvan-1794565448.html

китай

сша

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китай, сша, в мире, цены на нефть, пекин