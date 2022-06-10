https://ria.ru/20220610/kitay-1794550433.html

Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации

Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации - РИА Новости, 10.06.2022

Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации

Армиям Китая и США следует избегать конфликтов и конфронтации, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:05

2022-06-10T14:05

2022-06-10T14:33

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Армиям Китая и США следует избегать конфликтов и конфронтации, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."США должны рационально относиться к развитию и росту Китая, не следует осуществлять нападки, очернять, сдерживать или оказывать давление на Китай, не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, только так можно улучшить американо-китайские отношения", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР. По его словам, "стабильные отношения между вооруженными силами имеют крайне важное значение для развития двусторонних межгосударственных отношений, армиям двух стран следует избегать конфликтов и конфронтации"."Недавно США вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - добавил Вэй Фэнхэ.Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".

https://ria.ru/20220607/kitay-1793743399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша