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Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации - РИА Новости, 10.06.2022
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Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации
Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации - РИА Новости, 10.06.2022
Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации
Армиям Китая и США следует избегать конфликтов и конфронтации, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:05
2022-06-10T14:33
в мире
китай
сша
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Армиям Китая и США следует избегать конфликтов и конфронтации, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."США должны рационально относиться к развитию и росту Китая, не следует осуществлять нападки, очернять, сдерживать или оказывать давление на Китай, не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, только так можно улучшить американо-китайские отношения", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР. По его словам, "стабильные отношения между вооруженными силами имеют крайне важное значение для развития двусторонних межгосударственных отношений, армиям двух стран следует избегать конфликтов и конфронтации"."Недавно США вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - добавил Вэй Фэнхэ.Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".
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в мире, китай, сша
14:05 10.06.2022 (обновлено: 14:33 10.06.2022)
 
Министр обороны Китая призвал США избегать конфликтов и конфронтации

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ призвал Пентагон избегать конфликтов и конфронтации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Армиям Китая и США следует избегать конфликтов и конфронтации, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"США должны рационально относиться к развитию и росту Китая, не следует осуществлять нападки, очернять, сдерживать или оказывать давление на Китай, не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, только так можно улучшить американо-китайские отношения", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР. По его словам, "стабильные отношения между вооруженными силами имеют крайне важное значение для развития двусторонних межгосударственных отношений, армиям двух стран следует избегать конфликтов и конфронтации".
"Недавно США вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - добавил Вэй Фэнхэ.
Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".
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