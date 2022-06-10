Рейтинг@Mail.ru
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220610/kino-1794653828.html
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 10.06.2022
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"
Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:52
2022-06-10T18:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
том круз
генри кавилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_128:0:2048:1080_1920x0_80_0_0_7cde58f2de907944d66c2ff6bc838677.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. "Пока не было подробностей какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах", — уточняет Бондарчук.Ивашкин известен по ролям в таких проектах, как "Аванпост", "Угрюм-река", "Стрельцов", "Петровы в гриппе", "Рок", "Духless 2" и других. Главный герой франшизы "Миссия невыполнима" — агент Итан Хант, которого играет Том Круз. В предыдущем фильме Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл). И тот не так прост, как кажется на первый взгляд. Премьера первой главы седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
https://ria.ru/20220610/jolie-1794502265.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_650:263:1740:1080_1920x0_80_0_0_195ecf993401149dec43aec40745413c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл
18:52 10.06.2022
 
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"

Российский актер Иван Ивашкин снимется в новой части франшизы "Миссия невыполнима"

© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
© Paramount Pictures (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук.
© Киноконстанта/Star MediaКадр из сериала "Небеса подождут"
Кадр из сериала Небеса подождут
© Киноконстанта/Star Media
Кадр из сериала "Небеса подождут"
"Пока не было подробностей какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах", — уточняет Бондарчук.
Ивашкин известен по ролям в таких проектах, как "Аванпост", "Угрюм-река", "Стрельцов", "Петровы в гриппе", "Рок", "Духless 2" и других.
Главный герой франшизы "Миссия невыполнима" — агент Итан Хант, которого играет Том Круз. В предыдущем фильме Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл). И тот не так прост, как кажется на первый взгляд.
Премьера первой главы седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
Анджлина Джоли и Сальма Хайек
Вчера, 15:13Культура
Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли
 
КультураНовости культурыКино и сериалыТом КрузГенри Кавилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала