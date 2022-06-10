https://ria.ru/20220610/kino-1794653828.html
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 10.06.2022
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"
Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:52
2022-06-10T18:52
2022-06-10T18:52
культура
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кино и сериалы
том круз
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. "Пока не было подробностей какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах", — уточняет Бондарчук.Ивашкин известен по ролям в таких проектах, как "Аванпост", "Угрюм-река", "Стрельцов", "Петровы в гриппе", "Рок", "Духless 2" и других. Главный герой франшизы "Миссия невыполнима" — агент Итан Хант, которого играет Том Круз. В предыдущем фильме Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл). И тот не так прост, как кажется на первый взгляд. Премьера первой главы седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл
Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"
Российский актер Иван Ивашкин снимется в новой части франшизы "Миссия невыполнима"
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала
Светлана Бондарчук.
"Пока не было подробностей какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах", — уточняет Бондарчук.
Ивашкин известен по ролям в таких проектах, как "Аванпост", "Угрюм-река", "Стрельцов", "Петровы в гриппе", "Рок", "Духless 2" и других.
Главный герой франшизы "Миссия невыполнима" — агент Итан Хант, которого играет Том Круз. В предыдущем фильме Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл). И тот не так прост, как кажется на первый взгляд.
Премьера первой главы седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.