https://ria.ru/20220610/kino-1794653828.html

Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"

Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 10.06.2022

Российский актер снимется во франшизе "Миссия невыполнима"

Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:52

2022-06-10T18:52

2022-06-10T18:52

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том круз

генри кавилл

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский актер Иван Ивашкин снимется в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". Об этом в своем Telegram-канале рассказала Светлана Бондарчук. "Пока не было подробностей какую именно роль получил Иван! Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах", — уточняет Бондарчук.Ивашкин известен по ролям в таких проектах, как "Аванпост", "Угрюм-река", "Стрельцов", "Петровы в гриппе", "Рок", "Духless 2" и других. Главный герой франшизы "Миссия невыполнима" — агент Итан Хант, которого играет Том Круз. В предыдущем фильме Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. При этом на дело он отправился под присмотром агента Августа Уокера (Генри Кавилл). И тот не так прост, как кажется на первый взгляд. Премьера первой главы седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Следующий, и предположительно последний, фильм из серии выйдет в американский прокат 28 июня 2024.

https://ria.ru/20220610/jolie-1794502265.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл