https://ria.ru/20220610/kherson-1794694562.html

В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие

В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие - РИА Новости, 10.06.2022

В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие

Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:50

2022-06-10T21:50

2022-06-10T23:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская администрация области.Соответствующий приказ "Об усилении мер общественной безопасности" был подписан 9 июня."Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений", — подчеркнули в администрации.При этом власти предупредили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html

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херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , донбасс, украина, в мире, владимир путин, запорожская область