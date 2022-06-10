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В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/kherson-1794694562.html
В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие
В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие - РИА Новости, 10.06.2022
В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие
Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:50
2022-06-10T23:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
донбасс
украина
в мире
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская администрация области.Соответствующий приказ "Об усилении мер общественной безопасности" был подписан 9 июня."Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений", — подчеркнули в администрации.При этом власти предупредили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , донбасс, украина, в мире, владимир путин, запорожская область
21:50 10.06.2022 (обновлено: 23:01 10.06.2022)
 
В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие

Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ сдать оружие и встать на учет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская администрация области.

"Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих Вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы", — говорится в заявлении.

Соответствующий приказ "Об усилении мер общественной безопасности" был подписан 9 июня.
"Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений", — подчеркнули в администрации.
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При этом власти предупредили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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