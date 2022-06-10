21:50 10.06.2022 (обновлено: 23:01 10.06.2022)
В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие
Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ сдать оружие и встать на учет
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская администрация области.
"Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих Вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы", — говорится в заявлении.
Соответствующий приказ "Об усилении мер общественной безопасности" был подписан 9 июня.
"Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений", — подчеркнули в администрации.
При этом власти предупредили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.