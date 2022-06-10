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Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников - РИА Новости, 10.06.2022

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:58

2022-06-10T01:58

2022-06-10T06:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца. Председательствующий в зале суда отметил, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.В среду наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля."Не скрывали преступления"Иностранные наемники, приговоренные к смертной казни, не скрывали свои преступления и даже публиковали свидетельства о них в социальных сетях, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления, и какую-то часть просто брали и опубличивали", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала". Он уточнил, что речь идет не о признании ими своей вины на суде, а о том, что они публиковали свои преступления в социальных сетях.По его словам, все было предсказуемо относительно приговора, высшая мера наказания с учетом их преступлений "логична". "Есть месяц сейчас на обжалование в кассационном порядке. Воспользуются или нет - тоже посмотрим", - сказал он.Также Пушилин прокомментировал возможность помилования осужденных в республике иностранных наемников. "Да, безусловно, такая возможность есть, но вопрос в плане справедливости, он тоже витает в воздухе. Я знаю позицию граждан республики <...> относительно данных преступников", — отметил глава ДНР.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков указывал, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220609/prigovor-1794389869.html

https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, игорь конашенков, украина, великобритания