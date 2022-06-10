https://ria.ru/20220610/kaspiy-1794599930.html

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию - РИА Новости, 10.06.2022

Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию

Обеспечение безопасности на Каспии имеет большое значение и для России, и для Туркмении, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:16

2022-06-10T16:16

2022-06-10T16:47

туркмения

каспийское море

россия

владимир путин

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Обеспечение безопасности на Каспии имеет большое значение и для России, и для Туркмении, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."Конечно, мы с Сердаром Гурбангулыевичем довольно подробно говорили по тематике сотрудничества в регионе Каспийского моря. В России и Туркмении придается большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами в сфере обеспечения безопасности, экономического партнерства, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического благополучия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220424/voda-1785141191.html

туркмения

каспийское море

россия

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туркмения, каспийское море, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов