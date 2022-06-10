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Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию - РИА Новости, 10.06.2022
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию
Обеспечение безопасности на Каспии имеет большое значение и для России, и для Туркмении, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:16
2022-06-10T16:16
2022-06-10T16:47
туркмения
каспийское море
россия
владимир путин
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Обеспечение безопасности на Каспии имеет большое значение и для России, и для Туркмении, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым."Конечно, мы с Сердаром Гурбангулыевичем довольно подробно говорили по тематике сотрудничества в регионе Каспийского моря. В России и Туркмении придается большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами в сфере обеспечения безопасности, экономического партнерства, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического благополучия", - сказал Путин.
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туркмения, каспийское море, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов
16:16 10.06.2022 (обновлено: 16:47 10.06.2022)
Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество по Каспию
Путин заявил, что Россия и Туркмения придают большое значение безопасности на Каспии