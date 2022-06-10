https://ria.ru/20220610/kareliya-1794500615.html

РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии

РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии - РИА Новости, 10.06.2022

РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии

РЖД запускают с 18 июня новый маршрут выходного дня Сортавала – Гимольская – Суккозеро, сообщает компания. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:48

2022-06-10T13:48

2022-06-10T13:48

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РЖД запускают с 18 июня новый маршрут выходного дня Сортавала – Гимольская – Суккозеро, сообщает компания."Запускаем новый маршрут в Карелии для любителей активного отдыха. С 18 июня по выходным дням по маршруту Сортавала – Гимольская – Суккозеро начнет курсировать рельсовый автобус №929/930 "Воттоваара экспресс", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что от станции Гимольская пассажиры смогут пешком или на велосипеде совершить восхождение на гору Воттоваара – популярную в Карелии локацию у туристов-спортсменов.Для тех, кто не хочет везти в Сортавалу свой велосипед, открыт пункт проката в туристическом центре на платформе Сортавала-Центр. А в поезде для них предусмотрено 13 специально оборудованных мест.Поезд будет отправляться из Сортавалы в субботу и в воскресенье в 5.30 и прибывать обратно в 20.12. Предусмотрена удобная стыковка с "Ласточкой" до Санкт-Петербурга и с поездом №160 до Москвы."Билеты уже в продаже. Стоимость – 1500 рублей. Действует скидка 20 процентов по тарифу "Туда-обратно", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220606/sankt-peterburg-1793460721.html

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москва

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Лана Баева

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