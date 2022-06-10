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РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220610/kareliya-1794500615.html
РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии
РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии - РИА Новости, 10.06.2022
РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии
РЖД запускают с 18 июня новый маршрут выходного дня Сортавала – Гимольская – Суккозеро, сообщает компания. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:48
2022-06-10T13:48
туризм
туризм
новости - туризм
сортавала
санкт-петербург
москва
республика карелия
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РЖД запускают с 18 июня новый маршрут выходного дня Сортавала – Гимольская – Суккозеро, сообщает компания."Запускаем новый маршрут в Карелии для любителей активного отдыха. С 18 июня по выходным дням по маршруту Сортавала – Гимольская – Суккозеро начнет курсировать рельсовый автобус №929/930 "Воттоваара экспресс", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что от станции Гимольская пассажиры смогут пешком или на велосипеде совершить восхождение на гору Воттоваара – популярную в Карелии локацию у туристов-спортсменов.Для тех, кто не хочет везти в Сортавалу свой велосипед, открыт пункт проката в туристическом центре на платформе Сортавала-Центр. А в поезде для них предусмотрено 13 специально оборудованных мест.Поезд будет отправляться из Сортавалы в субботу и в воскресенье в 5.30 и прибывать обратно в 20.12. Предусмотрена удобная стыковка с "Ласточкой" до Санкт-Петербурга и с поездом №160 до Москвы."Билеты уже в продаже. Стоимость – 1500 рублей. Действует скидка 20 процентов по тарифу "Туда-обратно", - заключили в компании.
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сортавала
санкт-петербург
москва
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туризм, новости - туризм, сортавала, санкт-петербург, москва, республика карелия, куда поехать в выходные, куда поехать, туристы
13:48 10.06.2022
 
РЖД запускают новый маршрут выходного дня в Карелии

РЖД с 18 июня запускают новый туристический маршрут выходного дня в Карелию

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкТуристический объект "Лестница в небо" на горе Воттоваара
Туристический объект Лестница в небо на горе Воттоваара - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РЖД запускают с 18 июня новый маршрут выходного дня Сортавала – Гимольская – Суккозеро, сообщает компания.
"Запускаем новый маршрут в Карелии для любителей активного отдыха. С 18 июня по выходным дням по маршруту Сортавала – Гимольская – Суккозеро начнет курсировать рельсовый автобус №929/930 "Воттоваара экспресс", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что от станции Гимольская пассажиры смогут пешком или на велосипеде совершить восхождение на гору Воттоваара – популярную в Карелии локацию у туристов-спортсменов.
Для тех, кто не хочет везти в Сортавалу свой велосипед, открыт пункт проката в туристическом центре на платформе Сортавала-Центр. А в поезде для них предусмотрено 13 специально оборудованных мест.
Поезд будет отправляться из Сортавалы в субботу и в воскресенье в 5.30 и прибывать обратно в 20.12. Предусмотрена удобная стыковка с "Ласточкой" до Санкт-Петербурга и с поездом №160 до Москвы.
"Билеты уже в продаже. Стоимость – 1500 рублей. Действует скидка 20 процентов по тарифу "Туда-обратно", - заключили в компании.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСортавалаСанкт-ПетербургМоскваРеспублика Карелиякуда поехать в выходныекуда поехатьтуристы
 
 
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