https://ria.ru/20220610/jolie-1794502265.html

Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли

Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли - РИА Новости, 10.06.2022

Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли

Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли по роману итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови", сообщает Collider. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:13

2022-06-10T15:13

2022-06-10T15:13

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли по роману итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови", сообщает Collider. Также в ленте появится Демиан Бичир. Какие именно ему и Хайек достались роли, не уточняется. В книге Барикко рассказывается о женщине по имени Нина. Она потеряла всю семью, а сама выжила только благодаря милосердию неназванного персонажа. Когда Нине уже за пятьдесят, она встречается с человеком, который спас ее. Cъемки картины начались. Они пройдут на юге Италии и в Риме."Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы экранизировать этот особенный материал, и то, что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию своей книги — с ее уникальной поэзией, эмоциями, взглядом на войну и вопросами, которые она ставит о том, что мы ищем после травмы, потери или несправедливости", — говорит Джоли.Анджелина и Сальма уже работали вместе. Они сыграли в блокбастере Marvel "Вечные". Этот проект не первый опыт Джоли в качестве режиссера. Она сняла такие фильмы, как "Сначала они убили моего отца", "Лазурный берег", "Несломленный" и другие.

https://ria.ru/20220609/hopkins-1794261395.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сальма хайек, анджелина джоли (войт), знаменитости, звезды