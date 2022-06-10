Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию из-за фотографии от неизвестного
© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки покушения в немецкой столице.
В пятницу около 9 утра (10.00 мск) журналистка РИА Новости шла по улице неподалеку от российского посольства, неожиданно недалеко от Бранденбургских ворот её стал фотографировать неизвестный мужчина, который не представился, у него была профессиональная камера. Сделав снимок, мужчина поспешно скрылся на велосипеде.
Об инциденте проинформирован сотрудник отдела уголовной полиции Берлина, который ведет расследование об угрозах и заложенной зажигательной смеси у здания, где проживали журналисты РИА Новости с семьями в Берлине. "Улицы в центре, где расположены посольства, министерства и ведомства, оборудованы веб-камерами. Надеюсь, что следствие разберется в этой ситуации", - заявила корреспондент.
Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 7 мая. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
Правоохранители Берлина сейчас при помощи улик устанавливают, кто и с какой целью подложил подозрительный предмет на территорию дома, где живут российские журналисты, полиция ФРГ стремится обеспечить безопасность всех граждан, в том числе и журналистов РФ, заявил РИА Новости посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.