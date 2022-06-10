Рейтинг@Mail.ru
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/intsident-1794516457.html
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию - РИА Новости, 10.06.2022
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:38
2022-06-10T12:38
в мире
берлин (город)
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593412561_0:180:2633:1661_1920x0_80_0_0_61ab3ad590ba4898defacd939b4b2ea4.jpg
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки покушения в немецкой столице.В пятницу около 9 утра (10.00 мск) журналистка РИА Новости шла по улице неподалеку от российского посольства, неожиданно недалеко от Бранденбургских ворот её стал фотографировать неизвестный мужчина, который не представился, у него была профессиональная камера. Сделав снимок, мужчина поспешно скрылся на велосипеде.Об инциденте проинформирован сотрудник отдела уголовной полиции Берлина, который ведет расследование об угрозах и заложенной зажигательной смеси у здания, где проживали журналисты РИА Новости с семьями в Берлине. "Улицы в центре, где расположены посольства, министерства и ведомства, оборудованы веб-камерами. Надеюсь, что следствие разберется в этой ситуации", - заявила корреспондент.Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 7 мая. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Правоохранители Берлина сейчас при помощи улик устанавливают, кто и с какой целью подложил подозрительный предмет на территорию дома, где живут российские журналисты, полиция ФРГ стремится обеспечить безопасность всех граждан, в том числе и журналистов РФ, заявил РИА Новости посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.
https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html
https://ria.ru/20220530/vizy-1791772910.html
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593412561_418:0:2633:1661_1920x0_80_0_0_e14aae41bf1aec07fd361e4c2cc86760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, россия
12:38 10.06.2022
 
Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию

Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию из-за фотографии от неизвестного

© РИА Новости / Марина Меркулова / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Марина Меркулова
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки покушения в немецкой столице.
В пятницу около 9 утра (10.00 мск) журналистка РИА Новости шла по улице неподалеку от российского посольства, неожиданно недалеко от Бранденбургских ворот её стал фотографировать неизвестный мужчина, который не представился, у него была профессиональная камера. Сделав снимок, мужчина поспешно скрылся на велосипеде.
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 19:06
В Берлине напали на здание, в котором живут журналисты РИА Новости
Об инциденте проинформирован сотрудник отдела уголовной полиции Берлина, который ведет расследование об угрозах и заложенной зажигательной смеси у здания, где проживали журналисты РИА Новости с семьями в Берлине. "Улицы в центре, где расположены посольства, министерства и ведомства, оборудованы веб-камерами. Надеюсь, что следствие разберется в этой ситуации", - заявила корреспондент.
Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 7 мая. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.
Правоохранители Берлина сейчас при помощи улик устанавливают, кто и с какой целью подложил подозрительный предмет на территорию дома, где живут российские журналисты, полиция ФРГ стремится обеспечить безопасность всех граждан, в том числе и журналистов РФ, заявил РИА Новости посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:25
Правительство ФРГ упростит выдачу виз российским журналистам и ученым
 
В миреБерлин (город)ГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала