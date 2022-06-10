https://ria.ru/20220610/intsident-1794516457.html

Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию

Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию - РИА Новости, 10.06.2022

Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию

Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:38

2022-06-10T12:38

2022-06-10T12:38

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Берлине обратилась в полицию после инцидента с неизвестным мужчиной на улице, ранее на журналистов агентства уже совершались попытки покушения в немецкой столице.В пятницу около 9 утра (10.00 мск) журналистка РИА Новости шла по улице неподалеку от российского посольства, неожиданно недалеко от Бранденбургских ворот её стал фотографировать неизвестный мужчина, который не представился, у него была профессиональная камера. Сделав снимок, мужчина поспешно скрылся на велосипеде.Об инциденте проинформирован сотрудник отдела уголовной полиции Берлина, который ведет расследование об угрозах и заложенной зажигательной смеси у здания, где проживали журналисты РИА Новости с семьями в Берлине. "Улицы в центре, где расположены посольства, министерства и ведомства, оборудованы веб-камерами. Надеюсь, что следствие разберется в этой ситуации", - заявила корреспондент.Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 7 мая. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Правоохранители Берлина сейчас при помощи улик устанавливают, кто и с какой целью подложил подозрительный предмет на территорию дома, где живут российские журналисты, полиция ФРГ стремится обеспечить безопасность всех граждан, в том числе и журналистов РФ, заявил РИА Новости посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html

https://ria.ru/20220530/vizy-1791772910.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), германия, россия