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В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН - РИА Новости, 10.06.2022
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В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН
В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН - РИА Новости, 10.06.2022
В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН
Депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:14
2022-06-10T11:54
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Группа депутатов во главе с Пискаревым, которые входят в комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, внесла законопроект "О внесении изменения в статью 346.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, об этом сообщает Telegram-канал комиссии."Эта норма предусмотрена принятым накануне в первом чтении законопроектом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он также разработан комиссией Госдумы. В данном случае предлагается внести корреспондирующую поправку в Налоговый кодекс", - рассказал Пискарев.Он также отметил, что базовым законопроектом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" в случае его принятия будет установлено, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства."Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных и чаще всего недружественных нам государств", - подчеркнул парламентарий.Среди авторов законопроекта представители всех фракций Государственной Думы, говорится в сообщении.
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общество, россия, госдума рф
11:14 10.06.2022 (обновлено: 11:54 10.06.2022)
 
В Госдуму внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН

Депутаты Госдумы внесли проект, лишающий иноагентов возможности применять УСН

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Группа депутатов во главе с Пискаревым, которые входят в комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, внесла законопроект "О внесении изменения в статью 346.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения, об этом сообщает Telegram-канал комиссии.
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"Эта норма предусмотрена принятым накануне в первом чтении законопроектом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он также разработан комиссией Госдумы. В данном случае предлагается внести корреспондирующую поправку в Налоговый кодекс", - рассказал Пискарев.
Он также отметил, что базовым законопроектом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" в случае его принятия будет установлено, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку и инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
"Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных и чаще всего недружественных нам государств", - подчеркнул парламентарий.
Среди авторов законопроекта представители всех фракций Государственной Думы, говорится в сообщении.
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