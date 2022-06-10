https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794581567.html
Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России
Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России - РИА Новости, 10.06.2022
Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России
Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:22
2022-06-10T15:22
2022-06-10T15:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается снижения темпов роста цен, мы ожидаем, что он будет продолжать происходить. Действительно, будут уходить разовые факторы, но мы ожидаем, что и устойчивые компоненты - они сейчас снижаются, но они остаются выше четырех - и продолжат свое снижение", - сказала она в ходе пресс-конференции.Банк России ранее в пятницу понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, а возвращения к целевым 4% - в 2024 году.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция
15:22 10.06.2022 (обновлено: 15:28 10.06.2022)
Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России
Глава ЦБ Набиуллина ожидает, что инфляция в России продолжит снижаться
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается снижения темпов роста цен, мы ожидаем, что он будет продолжать происходить. Действительно, будут уходить разовые факторы, но мы ожидаем, что и устойчивые компоненты - они сейчас снижаются, но они остаются выше четырех - и продолжат свое снижение", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России ранее в пятницу понизил прогноз инфляции в РФ
на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, а возвращения к целевым 4% - в 2024 году.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.