https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794581567.html

Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России

Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России - РИА Новости, 10.06.2022

Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России

Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:22

2022-06-10T15:22

2022-06-10T15:28

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается снижения темпов роста цен, мы ожидаем, что он будет продолжать происходить. Действительно, будут уходить разовые факторы, но мы ожидаем, что и устойчивые компоненты - они сейчас снижаются, но они остаются выше четырех - и продолжат свое снижение", - сказала она в ходе пресс-конференции.Банк России ранее в пятницу понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, а возвращения к целевым 4% - в 2024 году.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция