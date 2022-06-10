20:53 10.06.2022 (обновлено: 22:09 10.06.2022)
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Посол Украины Мельник: Германия увеличила импорт из России на 60 процентов, это безумно
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента по разным показателям.
"Это безумно", — написал дипломат в Twitter.
Дипломат ссылается на данные Восточного комитета немецкой экономики (OA), обнародованные 31 мая. Однако он сравнивает разные категории: согласно подсчетам, импорт из России вырос в январе — апреле текущего года на 59,9 процента, экспорт снизился на 26,6 процента, а товарооборот вырос на 20,2 процента. В то же время поставки с Украины снизились на 5,4 процента, экспорт — на 15,7 процента, а товарооборот потерял 11,8 процента.
Таким образом, если бы Мельник придерживался сравнений в одной категории, то он написал бы, что разница в динамике роста российского товарооборота с Германией за первые четыре месяца 2022 года с аналогичным украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2 процента по сравнению с минус 11,8 процента).
Мельник систематически оскорбляет немецкое правительство. Он несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев украинский дипломат обозвал главу кабмина "оскорбленной ливерной колбасой". Мельник в июне также обвинил уже Ангелу Меркель в полном отсутствии самокритики по отношению к ее курсу относительно России.