https://ria.ru/20220610/import-1794686406.html

Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России

Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России - РИА Новости, 10.06.2022

Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России

Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:53

2022-06-10T20:53

2022-06-10T22:09

олаф шольц

ангела меркель

германия

россия

украина

в мире

андрей мельник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg

БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента по разным показателям.Дипломат ссылается на данные Восточного комитета немецкой экономики (OA), обнародованные 31 мая. Однако он сравнивает разные категории: согласно подсчетам, импорт из России вырос в январе — апреле текущего года на 59,9 процента, экспорт снизился на 26,6 процента, а товарооборот вырос на 20,2 процента. В то же время поставки с Украины снизились на 5,4 процента, экспорт — на 15,7 процента, а товарооборот потерял 11,8 процента.Таким образом, если бы Мельник придерживался сравнений в одной категории, то он написал бы, что разница в динамике роста российского товарооборота с Германией за первые четыре месяца 2022 года с аналогичным украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2 процента по сравнению с минус 11,8 процента).Мельник систематически оскорбляет немецкое правительство. Он несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев украинский дипломат обозвал главу кабмина "оскорбленной ливерной колбасой". Мельник в июне также обвинил уже Ангелу Меркель в полном отсутствии самокритики по отношению к ее курсу относительно России.

https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олаф шольц, ангела меркель, германия, россия, украина, в мире, андрей мельник