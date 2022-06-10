Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/import-1794686406.html
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России - РИА Новости, 10.06.2022
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:53
2022-06-10T22:09
олаф шольц
ангела меркель
германия
россия
украина
в мире
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента по разным показателям.Дипломат ссылается на данные Восточного комитета немецкой экономики (OA), обнародованные 31 мая. Однако он сравнивает разные категории: согласно подсчетам, импорт из России вырос в январе — апреле текущего года на 59,9 процента, экспорт снизился на 26,6 процента, а товарооборот вырос на 20,2 процента. В то же время поставки с Украины снизились на 5,4 процента, экспорт — на 15,7 процента, а товарооборот потерял 11,8 процента.Таким образом, если бы Мельник придерживался сравнений в одной категории, то он написал бы, что разница в динамике роста российского товарооборота с Германией за первые четыре месяца 2022 года с аналогичным украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2 процента по сравнению с минус 11,8 процента).Мельник систематически оскорбляет немецкое правительство. Он несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев украинский дипломат обозвал главу кабмина "оскорбленной ливерной колбасой". Мельник в июне также обвинил уже Ангелу Меркель в полном отсутствии самокритики по отношению к ее курсу относительно России.
https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_0b68c05aad35d7767135d851ca5b968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, ангела меркель, германия, россия, украина, в мире, андрей мельник
20:53 10.06.2022 (обновлено: 22:09 10.06.2022)
 
Посол Украины обвинил Германию в "безумном импорте" из России

Посол Украины Мельник: Германия увеличила импорт из России на 60 процентов, это безумно

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника возмутили данные статистики о росте импорта в Германию из России на 60 процентов за первый квартал этого года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента по разным показателям.

"Это безумно", — написал дипломат в Twitter.

Дипломат ссылается на данные Восточного комитета немецкой экономики (OA), обнародованные 31 мая. Однако он сравнивает разные категории: согласно подсчетам, импорт из России вырос в январе — апреле текущего года на 59,9 процента, экспорт снизился на 26,6 процента, а товарооборот вырос на 20,2 процента. В то же время поставки с Украины снизились на 5,4 процента, экспорт — на 15,7 процента, а товарооборот потерял 11,8 процента.
Таким образом, если бы Мельник придерживался сравнений в одной категории, то он написал бы, что разница в динамике роста российского товарооборота с Германией за первые четыре месяца 2022 года с аналогичным украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2 процента по сравнению с минус 11,8 процента).
Мельник систематически оскорбляет немецкое правительство. Он несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев украинский дипломат обозвал главу кабмина "оскорбленной ливерной колбасой". Мельник в июне также обвинил уже Ангелу Меркель в полном отсутствии самокритики по отношению к ее курсу относительно России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 11:30
Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю
 
Олаф ШольцАнгела МеркельГерманияРоссияУкраинаВ миреАндрей Мельник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала