https://ria.ru/20220610/immunitet-1794573529.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента - РИА Новости, 10.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 27,9%, вакцинация первым компонентом проведена 92,2 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:04

2022-06-10T15:04

2022-06-10T15:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 27,9%, вакцинация первым компонентом проведена 92,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 27,9%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, двумя - 87 875 913.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 31,1%.В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 20."По состоянию на 10 июня коллективный иммунитет 20%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 3 июня 2022 года - 22,4%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 519 587 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 135 673 раза.

https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html

https://ria.ru/20220609/cputnik-1794188731.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия