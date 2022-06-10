https://ria.ru/20220610/immunitet-1794573529.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента - РИА Новости, 10.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 27,9%, вакцинация первым компонентом проведена 92,2 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:04
2022-06-10T15:04
2022-06-10T15:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 27,9%, вакцинация первым компонентом проведена 92,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 27,9%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, двумя - 87 875 913.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 31,1%.В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 20."По состоянию на 10 июня коллективный иммунитет 20%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 3 июня 2022 года - 22,4%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 519 587 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 135 673 раза.
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
https://ria.ru/20220609/cputnik-1794188731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
15:04 10.06.2022 (обновлено: 15:11 10.06.2022)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 27,9 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 27,9 процента
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 27,9%, вакцинация первым компонентом проведена 92,2 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф
.
"Коллективный иммунитет - 27,9%", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, двумя - 87 875 913.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 31,1%.
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 20.
"По состоянию на 10 июня коллективный иммунитет 20%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 3 июня 2022 года - 22,4%.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 519 587 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 135 673 раза.