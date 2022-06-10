https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.06.2022
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
Послу России в Белоруссии Борису Грызлову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, следует из указа президента Российской Федерации. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:44
2022-06-10T12:44
2022-06-10T13:07
политика
владимир путин
борис грызлов
россия
белоруссия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Послу России в Белоруссии Борису Грызлову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, следует из указа президента Российской Федерации.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Грызлову Борису Вячеславовичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20220331/poezd-1781148861.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, борис грызлов, россия, белоруссия
12:44 10.06.2022 (обновлено: 13:07 10.06.2022)
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил главе дипмиссии в Минске Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла