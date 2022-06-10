https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html

Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.06.2022

Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Послу России в Белоруссии Борису Грызлову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, следует из указа президента Российской Федерации. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:44

2022-06-10T12:44

2022-06-10T13:07

политика

владимир путин

борис грызлов

россия

белоруссия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Послу России в Белоруссии Борису Грызлову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, следует из указа президента Российской Федерации.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Грызлову Борису Вячеславовичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20220331/poezd-1781148861.html

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белоруссия

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, борис грызлов, россия, белоруссия