https://ria.ru/20220610/gremmi-1794655483.html

В премию "Грэмми" добавили пять новых номинаций

В премию "Грэмми" добавили пять новых номинаций - РИА Новости, 10.06.2022

В премию "Грэмми" добавили пять новых номинаций

Академия звукозаписи США добавила пять новых номинаций в музыкальную премию "Грэмми", в следующем году академики также отметят достижения в музыкальном... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:41

2022-06-10T18:41

2022-06-10T18:41

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Академия звукозаписи США добавила пять новых номинаций в музыкальную премию "Грэмми", в следующем году академики также отметят достижения в музыкальном оформлении компьютерных игр и авторов песен, сообщила организация.В число пяти новых категорий помимо "Лучшего автора песни" и "Лучшего саундтрека для видеоигры", также вошли "Лучший альбом поэзии", "Лучшее исполнение в стиле американа" и "Лучшее исполнение в стиле альтернативной музыки". Академия также отныне будет отмечать специальной наградой песню, несущую социально значимую нагрузку.Академия звукозаписи регулярно пересматривает свои правила и категории, за внесение изменений голосуют ее члены. С добавлением пяти новых номинаций общее число категорий награды достигло 91 – максимальное число с 2010 года, когда их было 109.Академия звукозаписи также внесла изменения в порядок выдвижения номинантов своими членами. Так, каждый ее член теперь сможет бесплатно выдвинуть на награду лишь пять претендентов, за каждого дополнительного кандидата академикам придется платить. Раньше количество выдвигаемых на награду музыкантов для академиков не ограничивали.Помимо этого, с 2023 года за звание "Лучшего альбома" будут бороться лишь пластинки, 75% материала на которых было записано не раньше, чем за пять лет до выхода альбома. Вплоть до этого года "новым" должно было быть по меньшей мере половина материала выдвигаемого на награду музыкального альбома. За обновление правил в этой категории академики проголосовали еще в 2021 году, но авторам было дано дополнительное время на переход на новые условия.

https://ria.ru/20220404/moda-1781661353.html

https://ria.ru/20211207/drake-1762510074.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

культура, в мире, грэмми, сша