https://ria.ru/20220610/granitsy-1794464828.html
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти - РИА Новости, 10.06.2022
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти
В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:44
2022-06-10T09:44
2022-06-10T09:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
республика крым
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Я думаю, что с перспективой эти границы вообще будут сняты, и поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, кирилл стремоусов, республика крым
09:44 10.06.2022 (обновлено: 09:54 10.06.2022)
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти
Замглавы ВГА Стремоусов: границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты