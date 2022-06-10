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Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/granitsy-1794464828.html
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти - РИА Новости, 10.06.2022
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти
В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:44
2022-06-10T09:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
республика крым
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Я думаю, что с перспективой эти границы вообще будут сняты, и поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, кирилл стремоусов, республика крым
09:44 10.06.2022 (обновлено: 09:54 10.06.2022)
 
Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти

Замглавы ВГА Стремоусов: границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Я думаю, что с перспективой эти границы вообще будут сняты, и поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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Крым не развивался бы динамично в составе Украины, заявили власти Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКирилл СтремоусовРеспублика Крым
 
 
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