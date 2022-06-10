https://ria.ru/20220610/granitsy-1794464828.html

Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти

Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти - РИА Новости, 10.06.2022

Границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, заявили власти

В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:44

2022-06-10T09:44

2022-06-10T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

республика крым

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты, это в том числе поможет вывозу зерна, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Я думаю, что с перспективой эти границы вообще будут сняты, и поток зерна, других зерновых пойдет не только на Россию, но и на другие государства", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html

херсонская область

россия

республика крым

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Влада Копылова

херсонская область , россия, кирилл стремоусов, республика крым