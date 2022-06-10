https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794668493.html

Под Горловкой девять украинских военных сложили оружие

Под Горловкой девять украинских военных сложили оружие - РИА Новости, 10.06.2022

Под Горловкой девять украинских военных сложили оружие

Девять украинских военнослужащих сдались под Горловкой, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:20

2022-06-10T19:20

2022-06-10T20:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Девять украинских военнослужащих сдались под Горловкой, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики."На Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На ее территории находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Чаще всего ВСУ обстреливают расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/slavyansk-1794555743.html

https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина