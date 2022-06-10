https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794627805.html

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска в 16.10 (время совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:27

2022-06-10T17:27

2022-06-10T17:27

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 (время совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."16.10 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, войска Украины в 14.40 выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220609/postavki-1794244875.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины