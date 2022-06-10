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Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794627805.html
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска в 16.10 (время совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:27
2022-06-10T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 (время совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."16.10 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, войска Украины в 14.40 выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220609/postavki-1794244875.html
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
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горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
17:27 10.06.2022
 
Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Горловке

В ДНР сообщили об обстреле Горловки из "Града" со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 (время совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"16.10 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным ведомства, войска Украины в 14.40 выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:39Специальная военная операция на Украине
В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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