https://ria.ru/20220610/fridman-1794664426.html

"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт

"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт - РИА Новости, 10.06.2022

"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт

Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:08

2022-06-10T19:08

2022-06-10T19:08

в мире

альфа-групп

россия

украина

михаил фридман

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель компании.В четверг глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому изданию Forbes заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций."Это фейк. Это фейки, инспирируемые с целью опорочить репутацию акционеров группы", - заявил собеседник агентства в "Альфа-Групп".Ранее Фридман, попавший под западные санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", поскольку "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также говорил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220518/alfa-bank-1789212769.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, альфа-групп, россия, украина, михаил фридман, санкции в отношении россии