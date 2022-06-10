"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт
"Альфа-Групп" назвала слухи о планах Фридмана получить украинский паспорт фейком
Михаил Фридман. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель компании.
В четверг глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому изданию Forbes заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций.
"Это фейк. Это фейки, инспирируемые с целью опорочить репутацию акционеров группы", - заявил собеседник агентства в "Альфа-Групп".
Ранее Фридман, попавший под западные санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", поскольку "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также говорил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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