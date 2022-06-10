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"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт - РИА Новости, 10.06.2022
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"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт
"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт - РИА Новости, 10.06.2022
"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт
Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:08
2022-06-10T19:08
в мире
альфа-групп
россия
украина
михаил фридман
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель компании.В четверг глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому изданию Forbes заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций."Это фейк. Это фейки, инспирируемые с целью опорочить репутацию акционеров группы", - заявил собеседник агентства в "Альфа-Групп".Ранее Фридман, попавший под западные санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", поскольку "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также говорил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220518/alfa-bank-1789212769.html
https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html
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в мире, альфа-групп, россия, украина, михаил фридман, санкции в отношении россии
19:08 10.06.2022
 
"Альфа-Групп" опровергла планы Фридмана получить украинский паспорт

"Альфа-Групп" назвала слухи о планах Фридмана получить украинский паспорт фейком

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Фридман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство, является фейком, заявил РИА Новости представитель компании.
В четверг глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому изданию Forbes заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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"Это фейк. Это фейки, инспирируемые с целью опорочить репутацию акционеров группы", - заявил собеседник агентства в "Альфа-Групп".
Ранее Фридман, попавший под западные санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег даже сходить в ресторан. Он призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", поскольку "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также говорил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреАльфа-ГруппРоссияУкраинаМихаил ФридманСанкции в отношении России
 
 
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