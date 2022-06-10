10:08 10.06.2022 (обновлено: 10:30 10.06.2022)
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
На закупку флагов и гербов России для школ выделят более 970 миллионов рублей
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкУчащиеся на церемонии поднятия государственного флага России
Учащиеся на церемонии поднятия государственного флага России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство России выделит более 970 миллионов рублей на закупку в российские школы государственной символики - гербов, флагов, флагштоков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны.
Минпросвещения накануне утвердило стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага в школах.
В апреле министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.