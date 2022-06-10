https://ria.ru/20220610/flag-1794468547.html

На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей

На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2022

На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей

Правительство России выделит более 970 миллионов рублей на закупку в российские школы государственной символики - гербов, флагов, флагштоков, соответствующее... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:08

2022-06-10T10:08

2022-06-10T10:30

общество

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство России выделит более 970 миллионов рублей на закупку в российские школы государственной символики - гербов, флагов, флагштоков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках", - говорится в сообщении.Как отмечается, в этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны.Минпросвещения накануне утвердило стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага в школах.В апреле министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.

https://ria.ru/20220610/vuz-1794454558.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия