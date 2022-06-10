https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

Эстония погружается в смуту: в правительстве нашли русских шпионов

Эстония погружается в смуту: в правительстве нашли русских шпионов - РИА Новости, 10.06.2022

Эстония погружается в смуту: в правительстве нашли русских шпионов

В Эстонии развалилась правящая коалиция, которая опиралась, как считают местные националисты, на пророссийскую Центристскую партию. Там связь с Москвой... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Эстонии развалилась правящая коалиция, которая опиралась, как считают местные националисты, на пророссийскую Центристскую партию. Там связь с Москвой отрицают. О том, какое политическое будущее ждет прибалтийскую республику, — в материале РИА Новости.Русский следПремьер-министр Эстонии Кая Каллас, возглавляющая Партию реформ, заявила, что больше не может работать в союзе с Центристской партией, которую подозревают в пророссийских настроениях. В условиях проблем с безопасностью в Европе это недопустимо, уверена глава правительства. По ее просьбе президент Алар Карис уволил представителей центристов — руководителей МИД, МВД, Минэкономики, Минздрава, Министерства государственного управления, Минэкологии и Минкультуры. При этом, несмотря на развал коалиции, сама премьер не ушла. Сперва она хочет завершить переговоры по созданию нового парламентского союза.Частичная отставка правительства не смущает президента. Он, как и Каллас, убежден: Таллин вместе с партнерами по НАТО и Евросоюзу переживает худший за последние десятилетия кризис. И надеется, что депутаты быстро договорятся — это поможет вывести Эстонию из смутного времени.Впервые о серьезных проблемах во внутрикоалиционных отношениях заговорили в середине мая — тогда вопреки желанию реформистов через парламент провели законопроект о повышении социальных выплат на детей. Каллас заявляла, что денег на это нет, и пыталась протолкнуть закон о переводе начального образования на эстонский. Но центристы, которые традиционно опираются на русскоязычный электорат, завернули его, заручившись поддержкой крайне правой Консервативной народной партии (EKRE).Исход голосования не стал неожиданностью: четверть граждан Эстонии — русскоязычные. Тем не менее Каллас сообщила, что Центристская партия подрывает ценность эстонского языка, вокруг которого нация должна сплотиться, чтобы защитить независимость. В связи с этим реформисты попробуют объединиться с Социал-демократической партией и национал-консервативным "Отечеством". Если все получится, вместе они наберут 57 голосов против 44 у оппозиции — центристов и EKRE.Однако спикер парламента и председатель Центристской партии Юри Ратас не намерен сдаваться. В его планах — воссоздать союз с EKRE и "Отечеством", который просуществовал с 2019 по 2021 год. По словам Ратаса, сейчас нужно думать не только об украинском кризисе, но и об экономических проблемах Эстонии. Из-за антироссийских санкций через три-четыре месяца людям нечем будет платить за газ и электричество.Спикера поддержал председатель EKRE Мартин Хельме. По его мнению, реформисты специально раздувают военную истерию, чтобы поднять популярность премьер-министра. "Тебе дают два варианта: либо ты хвалишь Каллас, либо ты агент Кремля и путинист. Я отказываюсь играть какую-либо роль в этом сценарии", — объявил Хельме."Отечественники", от которых сейчас все зависит, еще не определились. Но их почетный председатель Март Лаар отказался поддержать союз с центристами, поскольку считает партию Ратаса слишком пророссийской.Разброд и шатанияВ январе 2021-го полиция обвинила генсека Центристской партии Михаила Корба и советника министра финансов Керсти Крахт (представляет EKRE) в коррупции. По версии следствия, они заключили сделку с предпринимателем о передаче в избирательный фонд центристов миллиона евро. Взамен после муниципальных выборов обещали преференции при заключении государственных контрактов. Оба ушли в отставку, а уголовное дело расследуют до сих пор.На следующий день после скандала в парламенте должны были обсуждать референдум о том, можно ли считать браком только союз мужчины и женщины. Инициаторами плебисцита были депутаты EKRE, которые согласились на коалицию с центристами при условии, что те поддержат их по вопросу семьи. При этом реформисты и социал-демократы выступали против.Споры вокруг референдума раскололи общество. Когда стало известно, что представителей правящей коалиции заподозрили в коррупции, оппозиция добилась отставки правительства и прекращения подготовки к голосованию. Но после достигнутого успеха выяснилось, что Партии реформ снова не с кем объединяться, и кабинет министров сформировали с опорой на центристов.Союз ужа с ежомЭксперты сходятся во мнении, что распавшаяся в июне 2022-го коалиция была обречена с первых дней существования. Если реформисты выступают за развитие рыночной экономики, эстонский национализм и борьбу с Россией, то центристы называют себя социал-демократами, говорят о поддержке русскоязычного населения и не хотят конфликтовать с Москвой.Впрочем, последние несколько лет Центристская партия, которую эстонские радикалы называют пророссийской, становится все более западной, отмечает политолог Андрей Стариков. "Еще до 2019-го ее лидеры начали извиняться за договор о сотрудничестве с "Единой Россией", меньше защищали права русских и прочее, — объясняет он. — На какое-то время это сделало партию не такой токсичной для националистов и она перестала быть тем жупелом, против которого объединяются остальные. Но параллельно от центристов постепенно отворачивались их традиционные избиратели.Политики разменяли доверие сторонников на право оказаться в коалиционном правительстве. На протяжении нескольких лет они стояли во главе государства, а затем их рейтинг пополз вниз. В мае эстонские социологи из Kantar Emor сообщили, что за центристов готовы проголосовать только 16 процентов избирателей, а за реформистов — 33. В 2019-м партии набрали 24,8 и 27,7 процента соответственно. Электорат сократился по многим причинам: одни разочаровались из-за коррупционных скандалов, другие не поняли коалиционных предпочтений и торговлю принципами, третьи дистанцировались после начала российской спецоперации на Украине.По мнению Старикова, лидеры других парламентских партий считают, что центристы выработали свой ресурс. Поэтому им выгоднее договориться о новом составе правительства с Партией реформ, а не с "хромой уткой", которую сейчас начнут обвинять во всех бедах — недостаточно громко осуждала Россию, мешала помогать Украине, разобщала эстонцев.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает: каким бы ни был следующий состав кабинета министров, политика Таллина в отношении Москвы не изменится. "Здесь эстонцы единодушны. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то плыл против течения. Однако таких нет, — рассуждает эксперт. — Да, центристы не поддержали запрет русского языка в начальных школах, но прежде всего из прагматичных соображений — ради сохранения стабильности в кризисный период".Тем временем Кая Каллас ведет переговоры о размещении в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО и увеличения воинского контингента альянса в республике. Власти Великобритании уже согласились помочь. Мнение русских спрашивать не собираются, а партия, которая должна была представлять их интересы, теперь не пользуется популярностью даже у собственного электората.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

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